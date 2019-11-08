Энергетика
РИА НовостиРосстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на бензин в России с 28 октября по 5 ноября выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, на дизельное топливо – увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 03:01, Ашберн
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
Общество
Всех белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю
Специалисты выпустили на волю последних белух, которых содержали в бухте Средней в Приморье, сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Футбол
Левандовски побил рекорд Мюллера, державшийся почти 50 лет
Левандовски по итогам 11 матчей забил 16 мячей, что позволило ему превзойти рекорд Мюллера, установленный на старте сезона-1968/69.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве преподаватель СПбГУ оформил явку с повинной
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Политика
Посол Украины в Польше прокомментировал задержание националиста Мазура
Андрей Дещица, посол Украины в Польше, сообщил, что официальный Киев планирует требовать от польского суда освобождения украинского националиста Игоря Мазура, который был задержан по запросу России.
Единоборства
Александр Волков выиграл у американского бойца Харди решением судей
31-летний Волков победил своего ровесника Харди единогласным решением судей.
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Общество
Роспотребнадзор предупредил об опасности губок для мытья посуды
По данным исследования, в губках для мытья посуды могут содержаться более 360 видов различных бактерий, которые являются возбудителями кишечных инфекций.
Здоровье
Роспотребнадзор создал новый способ лечения гепатита В
Отмечается, что при применении такого метода погибнут до 99% вирусных частиц.
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Происшествия
Украинский пассажирский самолет загорелся при посадке в Египте
При заходе на посадку у украинского самолета в аэропорту египетского города Шарм-эль-Шейх произошло возгорание шасси.
Политика
Бывший советский дипломат рассказал, как Горбачёв «продал ГДР»
Французский писатель и бывший советский дипломат Владимир Федоровский рассказал о событиях 1989 года, которые привели к падению Берлинской стены.
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Авто
В Сети появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900»
В Сети появились уникальные фотографии первого советского купе ЗАЗ «Спорт-900».
Происшествия
Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице
РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
Футбол
«Спартак» может пропустить Florida Cup из-за проблем с визами
«Спартак» может вынужденно пропустить международный турнир Florida Cup, который состоится в Орландо в январе.
Происшествия
В Приморье нашли пропавшего два дня назад аквалангиста
Политика
Times узнала о включении девяти россиян в доклад об угрозе британской политике
Девять российских бизнесменов незаконно вмешивались в британскую политику и являются угрозой для Великобритании, пишет Sunday Times со ссылкой на пока неопубликованный доклад межпартийного комитета по разведке и безопасности (ISC).
Общество
Назван регион РФ, в котором мужчин больше, чем женщин
В Росстате назвали российский регион, в котором живет больше мужчин, чем женщин, пишет «Российская газета».
Финансы
Жители России за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Объём средств физических лиц на счетах Сбербанка за октябрь 2019 года уменьшился примерно 79 млрд рублей, сообщила 8 ноября пресс-служба банка.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила о желании расстаться с Евгением Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская заявила, что решила расстаться с супругом Евгением Плющенко.
Авто
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин
Гаджеты
ОС Windows 10 запустили на калькуляторе
Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.