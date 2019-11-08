Энергетика
РИА НовостиРосстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на бензин в России с 28 октября по 5 ноября выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, на дизельное топливо – увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
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Общество
Синоптик рассказал о переносе климатической зимы в Москве на месяц
8 ноября специалисты центра погоды «Фобос» предупредили, что предстоящая зима в Москве будет более чем на 4 градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких за всю историю метеонаблюдений.
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Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл на турнире UFC
9 ноября двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абубакар Нурмагомедов в рамках турнира UFC Fight Night 163 на ринге встретился с представителем Германии Давидом Заваде.
Лезги газет 00:47
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли участок разведения сил в Петровском
Украинские силовики утром в воскресенье, 10 ноября, из стрелкового оружия открыли огонь по участку разведения сил и средств в селе Петровское в Донбассе.
Газета.Ru 03:31
Спорт
«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Экономика
Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте
Эстонский филиал Danske Bank в середине 2012 года предлагал богатым клиентам из России спрятать их состояние в золоте, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Forbes 02:35
Происшествия
Убившему ученицу преподавателю СПбГУ изберут меру пресечения 11 ноября
Суд в понедельник, 11 ноября, изберет меру пресечения доценту СПбГУ Олегу Соколову, которого подозревают в убийстве своей ученицы, сообщили в пресс-службе городского управления СКР.
РЕН ТВ 04:16
Политика
Глава МИД Польши оценил ситуацию с задержанием националиста Мазура
«Решения будут приняты польскими органами в соответствии с международным правом», — отметил глава МИД Польши.
RT на русском 03:50
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Происшествия
В Австралии двое стали жертвами лесных пожаров
По меньшей мере два человека стали жертвами масштабных лесных пожаров в северо-восточной части Австралии.
Мойка78 08 ноября в 22:12
Шоу-бизнес
Разин рассказал об улучшении самочувствия Заворотнюк
Разин заявил, что самые страшные прогнозы не сбываются. Он также отметил, что актрисе становится лучше.
Газета.Ru вчера в 19:25
Общество
Леониду Якубовичу провели операцию
По данным журналистов, хирургическое вмешательство прошло успешно и уже через день Якубовича отпустили домой.
Известия 02:35
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Происшествия
Институт в Лионе уволил подозреваемого в убийстве аспирантки Соколова
В субботу, 9 ноября, доцента исторической кафедры СПбГУ Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
МР7.ру 01:27
Армия и оружие
Группа бомбардировщиков B-52 ВВС США покинула Европу
Группа из четырех стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress ВВС США покинула территорию Европы после базирования на британской авиабазе Фэйрфорд в течение месяца.
Известия вчера в 05:42
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Общество
Исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя АК-47 Калашникова
Сегодня, 10 ноября, исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя и конструктора Михаила Калашникова.
Народные новости 02:16
Космос
Телескоп NASА зафиксировал мощный всплеск энергии в космосе
REGNUM вчера в 13:20
Транспорт
Билеты на поезд в Крым обойдутся по цене авиаперелета
Московский Комсомолец 08 ноября в 10:58
Наука
Химик из Апатитов победила в конкурсе ЮНЕСКО
В жесткой конкурентной борьбе одной из победительниц стала молодая российская ученая из Кольского научного центра РАН Галина Калашникова.
Северпост 07 ноября в 12:16
Политика
Экс-мэр Нью-Йорка намерен баллотироваться в президенты США — NYT
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг планирует принять участие в выборах президента США в 2020 году, пишет The New York Times.
Аргументы и Факты 07 ноября в 20:58
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Финансы
Опасная неделя: почему рост курса доллара – плохие новости
Как поясняет команда аналитиков FxPro, укрепление курса доллара в существенной мере вызвано хорошими новостями о переговорах Вашингтона и Пекина и надеждами, что торговая сделка подстегнет экономический рост США.
Свободная Пресса 04:22
Авто
Пять ошибок водителя, из-за которых из шин вылетают шипы
Волгоградская правда вчера в 23:39
Авто
Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку
Напомним, год назад возрожденный бренд дебютировал сразу с двумя моделями в классическом стиле: Jawa и Forty Two.
Quto.ru 07 ноября в 09:32
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
Наконец, «Джокер» может стать самым дешёвым фильмом в истории, которому удалось собрать в мировом прокате миллиард долларов.
Игромания.ру 02:13
Футбол
«Шахтер» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч УПЛ 10 ноября 2019 года
Прогноз На победу "Шахтера" в поединке 14 тура УПЛ букмекеры дают коэффициент 1,73, на ничью они предлагают котировку 3,90, а на победу "Динамо" Киев — 4,50.
LiveSport.ru вчера в 00:41
Политика
Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России
Большая часть жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосовали за присоединение к России.
Lenta.ru вчера в 12:32