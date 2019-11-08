Энергетика
РИА НовостиРосстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на бензин в России с 28 октября по 5 ноября выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, на дизельное топливо – увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
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Подозреваемого в убийстве доцента СПбГУ отправят на экспертизу
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Sportbox.RU 08 ноября в 15:45
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Газета.Ru 06:10
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Моралес объявил о проведении новых президентских выборов в Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых президентских выборов на фоне массовых протестов в стране и после публикации предварительного доклада Организации американских государств (ОАГ) о проверке подсчета голосов.
РИА Новости 06:47
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В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом
Автобус Мосгортранса столкнулся в воскресенье с маршрутным такси на юго-западе Москвы, пострадали четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:23
Спорт
Украинская биатлонистка раскритиковала систему отбора в сборную России
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала о подготовке к новому сезону, объяснив на своем примере, в чем, на ее взгляд, заключается недостаток процедуры отбора спортсменов в сборную России.
РИА Новости 05:38
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Институт в Лионе уволил подозреваемого в убийстве аспирантки Соколова
В субботу, 9 ноября, доцента исторической кафедры СПбГУ Олега Соколова задержали по подозрению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
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Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»
Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
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Против руководства СПбГУ создали петицию после убийства студентки
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Писатели выступили в поддержку преподавателя ВШЭ Гасана Гусейнова
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Отец виновника ДТП на Малышева рассказал, куда сын ехал в день аварии
Андрей Васильев, отец водителя Владимира Васильева, обвиняемого в ДТП с двумя погибшими на перекрестке улиц Малышева и Московской в Екатеринбурге, заявил, что не сдавал анализы за сына.
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Российская телеведущая, бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева пожаловалась, что ее муж — комик Павел Воля — ненасытный в постели.
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Арсенал (Тула) — Зенит 0:0 (2-й тайм)
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Глава МИД Германии заявил, что без США Европа не сможет защитить себя
Хайко Маас заявил, что сомневается в способности Европы защитить себя без помощи США.
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На Кубани произошло массовое отравление школьников
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