Энергетика
РИА НовостиРосстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на бензин в России с 28 октября по 5 ноября выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, на дизельное топливо – увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
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Форвард сборной России по хоккею и "Салавата Юлаева", лучший снайпер КХЛ Никита Сошников в интервью корреспонденту РИА Новости Семёну Галькевичу вспомнил, как работал в подмосковном "Атланте" с Алексеем Кудашовым и Алексеем Жамновым, рассказал, в какой степени его мотивирует желание вернуться в НХЛ, и оценил перспективы уфимского клуба в нынешнем сезоне.
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Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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Газета.Ru 08 ноября в 10:17
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Меркель заявила, что конфликт на Украине вернул тему обороны на повестку дня в НАТО
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В Испании сегодня проходят вторые за этот год парламентские выборы
В Испании сегодня проходят парламентские выборы. За последние четыре года это уже четвертые. Последние прошли только в апреле этого года.
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Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»
Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
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В МИД отреагировали на отказ США выдать визы игрокам «Спартака»
МИД России прокомментировал проблемы с выдачей американских виз футболистам московского "Спартака".
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Летевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки
Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты.
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«Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов признан первой звездой матча
Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и 21 секунду, завершив матч с «+1», Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу в первой голевой атаке «Вашингтона» — его показатель полезности «+2».
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Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков
Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.
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Дзагоев попал в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»
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