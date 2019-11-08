Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиРосстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо

Средние розничные цены на бензин в России с 28 октября по 5 ноября выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, на дизельное топливо – увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
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Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

РЕН ТВ08 ноября в 16:49

Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

RT на русском08 ноября в 15:58

В Красноярске подорожали бензин и дизтопливо

Sibnovosti.ru07 ноября в 00:57

Средние цены на бензин с 28 октября по 3 ноября выросли на 2 копейки

ТАСС08 ноября в 08:24

В Рязани подорожал бензин

RZN.info07 ноября в 09:52

В Твери вновь подорожал бензин

Tverigrad.ru07 ноября в 08:56

Росстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо

РИА Новости08 ноября в 08:45
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Известия вчера в 16:01
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