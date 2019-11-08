Энергетика
РИА НовостиРосстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на бензин в России с 28 октября по 5 ноября выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, на дизельное топливо – увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
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Общество
Галкин заявил о цензуре на российском телевидении
Lenta.ru вчера в 16:36
Спорт
«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Общество
Всех белух из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили на волю
Специалисты выпустили на волю последних белух, которых содержали в бухте Средней в Приморье, сообщили в Тихоокеанском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии.
Коммерсантъ 02:46
Здоровье
Подмосковный Минздрав предупредил об опасностях из-за смены погоды
Как отражается смена погоды на здоровье, очень хорошо знают метеозависимые люди. Ученые рассказали, как это отражается на работе сердца.
ToDay News Ufa вчера в 05:43
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала победу Щербаковой на Гран-при Китая
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе отметила победу своей подопечной Анны Щербаковой на этапе серии Гран-при в китайском Чунцине.
Нева Спорт 02:56
Футбол
Гол Головина принес победу «Монако»
«Монако» в матче тринадцатого тура Лиги 1 одержал минимальную победу над «Дижоном» со счетом 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника сборной России Александра Головина на 42-ой минуте с передачи Ислама Слимани.
Спорт день за днем вчера в 16:15
Политика
Глава МИД Польши оценил ситуацию с задержанием националиста Мазура
«Решения будут приняты польскими органами в соответствии с международным правом», — отметил глава МИД Польши.
RT на русском 03:50
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Футбол
«Рубин» дома не сумел переиграть «Динамо»
В матче против «Динамо» казанцы явно отдали инициативу, и на 23-й минуте Шиманьски забил Дюпину – 0:1. А в конце первого тайма «Рубин» остался в меньшинстве – вторую карточку получил Зуев.
Казанские ведомости вчера в 13:31
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия вчера в 11:14
Экономика
Кабмин внес изменения в распределение субсидий многодетным семьям
Правительство РФ утвердило изменения в распределение субсидий на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка, снизив объем выделяемых средств в 17 субъектах РФ и увеличив в 21 субъекте.
ТАСС вчера в 02:33
Общество
Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок
Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия вчера в 00:15
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Общество
Леонида Якубовича прооперировали в Москве
В одной из московских клиник был прооперирован 74-летний шоумен и телеведущий Леонид Якубович, передает РЕН ТВ.
Газета.Ru 02:14
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Гаджеты
На калькуляторе запустили Windows 10
Графический калькулятор HP Prime подверг модернизации блогер, известный под ником Sunshine Biscuit at scale.
Соловей.Инфо 03:42
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Происшествия
Появилось видео загоревшегося украинского самолета в аэропорту Египта
Шасси самолета из Украины загорелось при посадке в аэропорту Шарм-эш-Шейха.
Известия вчера в 15:11
Космос
В России предложили создать на МКС модуль для спорта и медицины
В Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) заявили, что на Международной космической станции (МКС) необходимо создать специальный модуль для занятий спортом и проведения медицинских экспериментов.
Ferra 04:03
Армия и оружие
Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера
Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском вчера в 22:45
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали студента, обвиняемого в убийстве школьницы
RuNews24.ru вчера в 08:41
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС 08 ноября в 13:09
Здоровье
Диетолог назвала простые способы избежать похмелья
Известный британский диетолог Керри Торрентс назвала четыре простых способа избежать этого состояния.
Вечерний курьер 03:28
Единоборства
Александр Волков: Важнее было победить, чем победить красиво
Allboxing.ru вчера в 22:34
Общество
На острие прогресса: в чем состояла тактика Михаила Калашникова
Исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Калашникова.
Известия вчера в 16:01