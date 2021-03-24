Первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров в преддверии старта нового сезона рассказал о преимуществах дебютанта «Ф-1» Никиты Мазепина перед чемпионом мира Фернандо Алонсо, а также отметил, что не сомневается в доминировании «Мерседеса» в 2021 году.
Появилась полная расшифровка переговоров диспетчеров, бортпроводников и пилотов самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который ударился о полосу во время аварийной посадки в Шереметьево 5 мая 2019 года, в результате чего погиб 41 человек.