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Lenta.ru

Росстат сообщил о росте цен на сахар и яйца

Росстат сообщил о росте цен на сахар, яйца и другие продукты питания в своем отчете с оценкой индекса потребительских цен в период с 16 по 22 марта, опубликованном на сайте.В источнике
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Росстат сообщил о росте цен на сахар и яйца

Lenta.ru17:32

Росстат рассказал о росте цен на сахар, яйца и подсолнечное масло

РИА Новостивчера в 12:16

Куры, яйца, масло и сахар продолжают дорожать

Smolnarod.ru23 марта в 03:07

Росстат: Цены на мясо птицы и яйца продолжили расти

Российская газетавчера в 11:53

В Приморье растет цена на хлеб

UssurMedia.ruвчера в 00:22

Борщ дорожает вровень с инфляцией

Независимая газета23 марта в 12:58

Стоимость сахара за неделю выросла на 1,1-3,8% в 22 регионах России

ТАССвчера в 12:02
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