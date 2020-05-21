Экономика
Деловое.ТВРоссийская промышленность в нерабочем апреле упала почти на 7%
По итогам нерабочего апреля российская промышленность упала на 6,6% по сравнению с прошлым годом.
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Финансы
Курс рубля снижается в начале торгов
На 10:10 мск курс доллара вырос на 79 копеек и составил 71,76 рубля, а евро подорожал до 78,34 рубля (плюс 64 копейки).
Банки.ру 03:30
Общество
В общежитии УрФУ выявили коронавирус
В одном из общежитий Уральского федерального университета в Екатеринбурге выявлено заражение коронавирусом.
Политсовет 05:00
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля
Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
Происшествия
В центре Петербурга обнаружили тела двух подростков
Полицейские обнаружили тела двух подростков в жилом доме на Кронверкском проспекте в Петроградском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 02:03
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Армия и оружие
Немецкие «Леопарды» и польские РТ-91 отработали бросок на Псков
Сил батальонно-тактических сил НАТО не хватит, чтобы остановить наступление российской армии, их присутствие, скорее, показательное и имеет политическое значение.
Утро.ru 04:27
Политика
Зеленский присвоил погибшему силовику звание Героя Украины
Киев, 22 мая 2020, 09:52 — REGNUM Полковнику полиции Сергею Губанову, погибшему на временно подконтрольной Украине территории ЛНР, присвоено звание Героя Украины, сказано на сайте президента Украины.
REGNUM 02:52
Происшествия
Источник рассказал о задержании издателя журнала «Флирт»
27 июня 2017 года Симоновский суд Москвы приговорил к трём годам колонии издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева и к двум годам условно — его гражданскую жену, главного редактора издания Станиславу Казакову по обвинению в организации проституции.
RT на русском вчера в 07:57
Здоровье
В Ростовской области выявили за сутки 139 новых случаев коронавируса
В Константиновском районе выявили еще 8 инфицированных коронавирусом В Мясниковском районе — 7 новых случаев.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 20 мая в 03:58
Политика
США заявили о слежке за Трампом в рамках Договора по открытому небу
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия в рамках Договора по открытому небу (ДОН) следила за Дональдом Трампом.
Коммерсантъ вчера в 20:53
Происшествия
Под Хасавюртом спецназ начал преследование группы боевиков
Российская газета 03:40
Общество
Власти Турции решили не отменять «шведский стол» и «все включено»
Газета.Ru вчера в 13:04
Религия
Сегодня Церковь вспоминает Николая Чудотворца
Саратов 24 01:44
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Здоровье
Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию
Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.
РБК вчера в 08:22
Общество
16 новых случаев коронавируса выявили в Карелии за сутки
Сразу 16 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии, сообщает официальный телеграм-канал Правительства.
ГТРК Карелия 02:03
Общество
В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
РИА Новости 04:38
Экономика
Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания
В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров
Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service вчера в 08:06
Политика
Депутат рады обвинил Зеленского в желании ввести «налоги на всё»
По мнению депутата, сторонники Зеленского в раде — партия «Слуга народа» — не предлагают стратегического плана по выходу страны из кризиса, а наоборот, вносят законопроекты, вызывающие недоумение.
Известия вчера в 23:16
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Биатлон
Тренер Логинова Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович со следующего сезона возглавит сборную Болгарии.
Вести.Ru вчера в 05:34
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости вчера в 06:59