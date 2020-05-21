Экономика
ПРАЙМРосстат: спад промпроизводства в России в апреле составил 6,6%
Спад промышленного производства в России в апреле 2020 года составил 6,6% в годовом выражении против роста на 0,3% в марте, следует из сообщения Росстата. В месячном выражении спад промпроизводства в апреле составил 9,2% после роста на 6,4% в марте.
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Наука
Микробиом кишечника может изменить кетогенная диета
Ученые из Калифорнийского университета провели исследование и поняли, как низкоуглеводные кетогенные диеты влияют на микробиом кишечника.
ToDay News Ufa вчера в 11:22
Общество
От коронавируса умер дворецкий, служивший при 11 президентах США
На 92-м году жизни от коронавируса скончался экс-дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, служивший при 11 президентах.
Online47.ru вчера в 18:03
Общество
За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач
За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
Общество
Пропуска работающих на «удаленке» москвичей могут аннулировать
"В рамках реализации указанных мер работодатель вправе аннулировать цифровые пропуска работникам", - говорится в заявлении.
Газета.Ru вчера в 15:18
Армия и оружие
Военных экологов забросят на Ямал для уборки металлолома
Из Бованенково, аэропорта у одноименного вахтового поселка, вертолеты перебросят военных экологов и грузы на мыс Марре-Сале.
Российская газета 01:46
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости вчера в 06:59
Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 07:39
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 20 мая в 08:21
Кино
Чернокожий князь Ростов в сериале «Великая» смутил российских зрителей
Российские зрители высказали недовольство князем Ростовым в сериале «Великая». Впечатлениями поделились пользователи Twitter.
Mockva.ru вчера в 10:32
Интернет
Роскачество призывает не пользоваться пиратскими интернет-ресурсами
Использование пиратских интернет-ресурсов может привести к утечке личных данных. Об этом говорится в сообщении Роскачества.
Будущее России. Национальные проекты 01:00
Наука
Суперкомпьютер назвал причину исчезновения неандертальцев
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятную причину исчезновения неандертальцев.
Актуальные Новости вчера в 10:04
Авто
Renault представил обновленный Kaptur для России
Компания Renault провела онлайн-презентацию обновленного кроссовера Renault Kaptur для России.
Новые автомобили вчера в 09:57
Экономика
Подсчитаны потери Москвы из-за нерабочего апреля
Налоговые платежи граждан и компаний в бюджет столицы снизились на 68 миллиардов рублей год к году в апреле из-за нерабочих дней и ограничительных мер, подсчитали в московском департаменте финансов.
Lenta.ru 00:04
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Политика
НАТО созывает экстренное заседание из-за выхода США из ДОН
Совет НАТО проведет экстренное заседание на уровне послов 22 мая в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу (ДОН), сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
ФАН вчера в 17:11
Происшествия
В Одессе произошло частичное обрушение жилого дома
"В Одессе по улице Среднефонтанская, 29 21 мая произошло частичное обрушение деревянной веранды (галереи) двухэтажного жилого дома (1920 года застройки, аварийный, частично выселен) на 22 квартиры", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:31
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешных испытаниях Су-57
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 подтвердил практически все заложенные при его проектировании требования в ходе государственных испытаний.
Военное дело вчера в 00:46
Здоровье
1090 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Бурятии
На восемь часов утра 21 мая в Бурятии зарегистрировано 1090 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Орда Инфо 20 мая в 21:33
Здоровье
Главврач краевой больницы прокомментировал ситуацию с вахтовиками
7 канал Красноярск 00:16
Шоу-бизнес
Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе
Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
Городовой вчера в 02:59
Общество
Инфекционист назвал сроки второй волны коронавируса в России
Вторая волна эпидемии коронавируса в России начнется не раньше конца лета.
Московский Комсомолец 01:38
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru вчера в 12:40
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском 20 мая в 10:24
Политика
"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте
Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
РИА Новости вчера в 20:33
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
Политика
Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым
Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ вчера в 06:20
Футбол
Лукаку: «Я никогда не прощу Виллаш-Боаша»
Евро-футбол.ру вчера в 10:14