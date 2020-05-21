Спад промышленного производства в России в апреле 2020 года составил 6,6% в годовом выражении против роста на 0,3% в марте, следует из сообщения Росстата. В месячном выражении спад промпроизводства в апреле составил 9,2% после роста на 6,4% в марте.

Росстат: спад промпроизводства в России в апреле составил 6,6%

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