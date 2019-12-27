с чего всё началось

Росстат дал прогноз на 16 лет вперед, как будет меняться численность населения и продолжительность жизни в России. Данные опубликованы на сайте службы. Ожидается, что в начале 2020 года численность населения составит около 146,7 млн человек.

Росстат спрогнозировал демографический кризис России к 2036 году

Политика Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» о том, что в начале декабря в Сочи под руководством президента Владимира Путина прошло совещание, на котором обсуждалось развитие отечественной спутниковой группировки в интересах российских военных.

Общество Роскачество рассказало, как выбрать колбасу к новогоднему столу При выборе сырокопченой колбасы эксперты Роскачества в первую очередь рекомендуют обращать внимание на цену - в ее состав входит говядина, шпик, свинина, поэтому она не может стоить дешево.

Технологии Платежная система «Мир» может предустанавливаться на гаджеты в России Российская система бесконтактных платежей по NFC Mir Pay — аналог Samsung Pay и Apple Pay — может попасть в список приложений, обязательных к предустановке на гаджетах, которые продаются в России.

Шоу-бизнес Собчак показала последнее сообщение от Волчек Telegram В своем последнем сообщении, датированном 27 ноября, Собчак представляется и просит разрешения у Волчек позвонить ей.

Политика Высланного из Берлина российского дипломата назвали шпионом ГРУ Второго российского дипломата, которого Германия выслала из страны и объявила персоной нон грата, зовут Андрей Комаров, он является военным разведчиком ГРУ (Главного управления Генштаба).

Экономика Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.

Политика Глава МИД Эстонии прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik Ранее спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что Москва примет ответные меры, в случае если эстонские власти продолжат свои действия в отношении журналистов Sputnik Эстония.

Экономика Красная икра подешевела в России Несмотря на предновогодний спрос, в России подешевела красная икра в баночках по 95 граммов.

Политика Парламент Черногории принял закон о свободе вероисповедания Парламент Черногории большинством голосов принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин" на фоне массовых протестов по всей стране.

Религия РПЦ изменила правила крещения детей Русская православная церковь (РПЦ) разрешила россиянам проводить обряд крещения под именами святых любых православных церквей, о чем сообщила на своем сайте.

Кино В России покажут отреставрированную версию «Иронии судьбы» Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию знаменитой кинокартины в Full HD качестве.