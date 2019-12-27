Общество
Газета.RuРосстат спрогнозировал демографический кризис России к 2036 году
Росстат дал прогноз на 16 лет вперед, как будет меняться численность населения и продолжительность жизни в России. Данные опубликованы на сайте службы. Ожидается, что в начале 2020 года численность населения составит около 146,7 млн человек.
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с чего всё началось
Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020-м до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.РБКвчера в 18:51
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