Экономика
Политика СегодняРосстат связал ускорение инфляции с повышением тарифов на ЖКХ
Некоторые продукты, наоборот, начинают дешеветь — особенно это заметно на примере мясной продукции и детского питания. Данные Росстата публикует "Финмаркет". Изменение динамики инфляции происходит на фоне ежегодного изменения тарифов на услуги ЖКХ.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 19:32, Ашберн
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко посвятил победу над «Оренбургом» умершей маме
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что посвятил победу над «Оренбургом» (4:0) своей умершей маме.
Metaratings 16:26
Происшествия
Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
Губернатора задержали в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению в 2004-2005 годах особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области.
РИА Новости 18:58
Политика
Меркель назвала задачи Германии во время председательства в Совете ЕС
Германия в роли временного председателя Совета ЕС намерена работать не только над восстановлением европейской экономики в краткосрочной перспективе, но и гарантировать Евросоюзу сохранение его места в международном сообществе, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, представляя в среду депутатам Европарламента программу на ближайшие полгода.
РИА Новости 09:16
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru вчера в 18:36
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ 18:15
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация против коронавирусной инфекции будет добровольной, на сегодняшний день в России в разработке 17 перспективных вакцин, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Интерфакс 14:06
Здоровье
В РФ больные муковисцидозом остались без нужных лекарств
В ряде российских регионов больные муковисцидозом дети не могут получить препарат "Пульмозим", помогающий им дышать.
РЕН ТВ 18:56
Экономика
Татарстан по примеру Башкирии заморозит индексацию зарплат чиновников
В соседнем с Башкирией Татарстане планируют временно приостановить индексацию окладов государственных служащих.
UfaTime.ru 07:34
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Херд встретились в суде
В разговоре с адвокатом Херд Депп уже признал, что употреблял "все известные наркотики", а также отметил, что актриса просила его об объятиях уже после того, как в адрес Деппа был выписан запретительный ордер.
Газета.Ru вчера в 06:49
Армия и оружие
Гутерреш заявил о беспрецедентном иностранном вмешательстве в Ливии
Уровень иностранного вмешательства в конфликт в Ливии достиг беспрецедентного уровня, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.
РИА Новости 11:20
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
Наука
В Аргентине обнаружена 6-метровая рыба возрастом 70 миллионов лет
В Аргентине археологи обнаружили останки гигантской древней рыбы. Хищной ровеснице динозавров около 70 млн. лет.
ToDay News Ufa вчера в 15:25
Экономика
Банки попросили ЦБ разрешить им обслуживать клиентов по видеосвязи
СКБ-банк и БКС Банк объявили о своей готовности обслуживать клиентов-юрлиц по видеосвязи.
Ридус 13:35
Футбол
Борнмут - Тоттенхэм: где смотреть матч
В рамках 34-го тура Премьер-лиги откровенный аутсайдер «Борнмут» будет противостоять нестабильному «Тоттенхэму», который до сих пор болтается на экваторе таблицы, хотя давно нет времени на раскачку.
Евро-футбол.ру 19:17
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил его отказ признать вину
Адвокат Эльман Пашаев объяснил отказ его подзащитного, актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, признать вину в преступлении.
Lenta.ru 16:02
Происшествия
Подозреваемую не узнали, потерпевшие не пришли. Стартовал процесс против аспиранта МГУ Азата Мифтахова по делу о разбитом окне «Единой России»
Головинский суд Москвы 8 июля после нескольких переносов из-за коронавируса начал рассмотрение уголовного дела в отношении аспиранта МГУ Азата Мифтахова, а также двух других фигурантов Елены Горбань и Андрея Ейкина.
Новая газета 13:20
Гаджеты
Продажи процессоров AMD Ryzen 3000XT стартовали официально
В продаже официально появились процессоры AMD Ryzen 3000XT.
Дни24 02:09
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Авто
Рендеры «Русского Прадо» от УАЗ опубликованы впервые
В Сети появились первые изображения внедорожника УАЗ "Патриот" новой генерации, за которым прочно закрепилось прозвище "Русский Прадо".
Новые автомобили 03:41
Общество
Никиту Джигурду задержали у Дивеевского монастыря
"На территорию Дивеевского монастыря прибыл наряд сотрудников полиции, которые проводят проверку по факту прохождения нами - внимание! - блокпостов в мирном городе в мирное время!" - пожаловалась она.
Газета.Ru 11:18
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM вчера в 07:12
Здоровье
Вторая волна коронавируса в Ростовской области может начаться осенью
Продолжаем приобретать и обновлять оборудование.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 06:35
Шоу-бизнес
Ивлеева устроила стрельбу из автомата на годовщину свадьбы
Ивлеева запечатлена в серебристом вечернем платье. Таким образом звездная пара отпраздновала свою годовщину свадьбы.
Народные новости вчера в 13:31
Футбол
«Милан» вырвал победу над «Ювентусом» в чемпионате Италии по футболу
Алекс Сандро в спокойной ситуации отдал пас в собственную штрафную на Джакомо Бонавентуру, который прострелил на Ребича, и тот в касание установил окончательный счет встречи - 4:2. Никто из защитников "бьянконери" даже не находился рядом с хорватским нападающим, караулившим в центре штрафной, - все, что нужно знать об игре "Ювентуса" в последние 30 минут матча.
Газета.Ru 04:08
Общество
IT-парк планируется открыть в этом году на Сахалине
IT-парк будет сотрудничать с Сахалинским государственным университетом, студенты которого будут проходить в IT-парке практику, а после получения диплома смогут получить на предприятиях IT-парка работу.
Интерфакс - Россия 08:28
Энергетика
Минэнерго США признало снижение эффективности экспорта СПГ
Низкие спрос и цены на газ в Европе и Азии делают экономику поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США неэффективной, покупатели отказались от 110 летних поставок СПГ, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
РИА Новости вчера в 13:23