Экономика
ИнтерфаксИнфляция в РФ в июле на фоне роста тарифов ЖКХ ускорится до 0,3-0,4%
Как сообщалось, Минэкономразвития в середине июня понизило прогноз инфляции в РФ в 2020 году до 3,5% с 4,0%. ЦБ РФ представит уточненную оценку инфляции на 2020 год на опорном заседании совета директоров в июле, сейчас видит, что индекс будет в нижней части диапазона 3,8-4,8%.
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Кино
Джей Джей Абрамс спродюсирует новый фильм о Джоне Константине
По данным издания Comic Book, не исключается возвращение Киану Ривза к роли Джона Константина, но в этом случае новая лента будет сиквелом фильма 2005 года.
Дни24 07 июля в 12:00
Авто
Интерьер Ford Bronco раскрыли до официальной премьеры
Тарантас Ньюс вчера в 06:04
Происшествия
Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела
RT на русском вчера в 19:11
Политика
Предложение депутата Латвии о разделе РФ не нашло отклика в интернете
Латвийский парламентарий Александр Кирштейнс выступил с провокационным предложением о разделе Российской Федерации, опубликовав соответствующую карту, составленную географом из Германии.
Политическая Экспертиза 02:39
Происшествия
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым настаивает на открытом процессе
Адвокат семьи Захарова Александр Добровинский заявил, что будет настаивать на открытом судебном процессе по делу актера Михаила Ефремова, передает "Москва-24".
Газета.Ru 07 июля в 12:13
Футбол
Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости вчера в 15:55
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:47
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
Lenta.ru 01:22
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Экономика
Онлайн-кинотеатры хотят налогового маневра, как в IT-бизнесе
Онлайн-кинотеатры хотят налогового маневра, как в IT-бизнесе Онлайн-кинотеатры просят распространить на них налоговые льготы по примеру IT-компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Единоборства
Харитонов хочет сразиться с Александром Емельяненко в сентябре
Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
Происшествия
Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Рузе рассказали об эвакуации
Житель Рузы Илья рассказал, что из-за прорыва дамбы в Рузе его дом смыло.
RT на русском 02:58
Общество
В Красноярском крае продлили режим ограничений
Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
Шоу-бизнес
Иван Телегин при разводе с Пелагеей скрыл имущество на 45 млн рублей
Стало известно, что хоккеист Иван Телегин скрыл при разводе с Пелагеей дорогостоящий автомобиль и присвоил себе деньги, полученные от продажи квартиры.
Pravda.Ru вчера в 13:00
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 12 млн
Первое место по числу случаев занимают США (3 млн заразившихся), второе сохраняет Бразилия (1,7 млн), на третьем месте — Индия (742 тыс.) Россия занимает четвертое место (700 тыс.), далее следует Перу (312 тыс.) Подробнее о ситуации с COVID-19 в США — в материале "Ъ" "Коронавирус объехал Америку на кривой".
Коммерсантъ вчера в 21:32
Наука
Организм может до выработки антител уничтожить коронавирус COVID-19
В ходе проведенного эксперимента выяснилось, что у 30% пациентов, у которых болезнь протекала бессимптомно, и у всех лиц с выраженными симптомами присутствовал T-клеточный ответ.
Evo-rus.com вчера в 13:02
Армия и оружие
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования.
RT на русском вчера в 15:49
Экономика
Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза
Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%.
Коммерсантъ 01:58
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me вчера в 04:47
Политика
В МИД Китая оценили отношения Пекина с Вашингтоном
Ван И отметил, что по мере развития Китая некоторые «американские друзья» начинают опасаться его и не доверять Пекину, однако КНР никогда не стремилась занять место США или противостоять Америке.
РБК 02:46
Здоровье
Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
На сегодняшний день общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 4897 человек, включая 496 детей.
Evo-rus.com вчера в 10:13
Общество
СК проводит обыски у членов «Открытой России»
Следственный комитет ведет обыски у членов организации "Открытая Россия" и у муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлии Галяминой.
ТАСС 01:42
Экономика
Госдума приняла закон о рассрочке по долгам пенсионеров и бизнеса
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по задолженностям для наиболее пострадавших бизнесменов и пенсионеров.
Российская газета 07 июля в 09:00
Общество
В деле Сафронова есть подтверждения передачи секретных сведений
Адвокат задержанного по обвинению в госизмене помощника главы Роскосмоса сообщил, что ФСБ приобщила к делу два заключения экспертов, подтверждающих секретность переданных им сведений, об этом адвокат заявил в разговоре с ТАСС.
РЕН ТВ вчера в 13:41
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Происшествия
Журналист Иван Сафронов не сомневается, что его арест связан с его публикациями
Бывший сотрудник газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» сказал своим адвокатам, что сейчас он пытается выяснить, за какие именно публикации он подвергается уголовному преследованию.
Эхо Москвы 02:34
Киберспорт
Почему киберспорт в России не привлекает венчурных инвестиций
Потребительские привычки и низкая покупательная способность Рекламодатели в России и за рубежом по-разному реагируют, когда узнают, что ядро зрителей киберспорта — это люди в возрасте от 21 года до 35 лет.
Forbes 03:00
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
Evo-rus.com 02:48
Общество
Джигурду задержали за нарушение карантина в Дивеево
Актера Никиту Джигурду и журналистку Оксану Шкода задержали во время визита в подкарантинное Дивеево.
Newsroom24 вчера в 10:35