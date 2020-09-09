Объем ВВП в первом полугодии 2020 г. составил в текущих ценах 48 трлн 605,8 млрд руб. По оценкам Росстата, самое сильное сокращение во II квартале отмечено в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания, где падение составило 56,9%.