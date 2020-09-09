Росстат улучшил оценку падения ВВП России во II квартале
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Объем ВВП в первом полугодии 2020 г. составил в текущих ценах 48 трлн 605,8 млрд руб. По оценкам Росстата, самое сильное сокращение во II квартале отмечено в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания, где падение составило 56,9%.В источнике
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