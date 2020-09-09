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Ведомости

Росстат улучшил оценку падения ВВП России во II квартале

Объем ВВП в первом полугодии 2020 г. составил в текущих ценах 48 трлн 605,8 млрд руб. По оценкам Росстата, самое сильное сокращение во II квартале отмечено в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания, где падение составило 56,9%.В источнике
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Коммерсантъ

Карантину выставили счет

Коммерсантъвчера в 14:06
ТАСС

Росстат сообщил, что спад ВВП России во II квартале составил 8%

ТАССвчера в 12:03
Российская газета

Росстат улучшил оценку потерь экономики от пандемии во II квартале

Российская газетавчера в 12:06
Интерфакс

Росстат уменьшил оценку падения ВВП РФ за I полугодие до 3,4%

Интерфаксвчера в 12:05
Газета.Ru

Росстат уменьшил оценку спада экономики России во II квартале

Газета.Ruвчера в 13:13
РБК

Росстат уменьшил оценку падения ВВП на пике пандемии

РБКвчера в 12:00
АК&М

Росстат представил первую оценку ВВП за II квартал 2020 года

АК&Мвчера в 12:00

Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

Названа угроза для финансовой системы США

Изменение климата представляет собой угрозу для стабильности финансовой системы США, которая требует принятия срочных мер со стороны финансовых регуляторов, включая Федеральную резервную систему (ФРС).
Lenta.ru00:15
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Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным

Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отравление оппозиционера Алексея Навального, допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к этому инциденту.
РБК22:38
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Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине от коронавируса "Спутник-V" ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости в среду представитель издания.
РИА Новости00:26

Стало известно о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

7 сентября стало известно, что Евросоюз планирует ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, включая министра внутренних дел страны, к середине текущего месяца.
Известия00:00
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Су-57 оснастили «вторым пилотом»

Каким образом отечественная спутниковая группировка обеспечивает реализацию сетецентричности в отношении Су-57, который еще даже не принят на вооружение, Леонков не уточнил, однако заверил, что истребитель получил «принципиально новый комплекс бортового оборудования», способный выполнять функцию «второго пилота».
Суть событийвчера в 13:42
2

ФБК нашел у семьи главы Татарстана недвижимости на 3,5 млрд рублей

40-минутный выпуск менее, чем за сутки набрал свыше 1,5 просмотров и поднялся до второго места в трендах видеохостинга YouTube Семье президента Татарстана Рустама Минниханова принадлежит недвижимость на общую сумму почти 3,5 млрд рублей – об этом говорится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией.
Толк00:39
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