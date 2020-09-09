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REGNUM
REGNUM

Росстат улучшил оценку снижения ВВП России во II квартале 2020 года

По уточнённым данным ведомства, объём ВВП России за II квартал 2020 года в текущих ценах составил 23 288,2 млрд рублей, а за первое полугодие — 48 605,8 млрд рублей.В источнике
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ТАСС

Росстат сообщил, что спад ВВП России во II квартале составил 8%

ТАССвчера в 12:03
Газета.Ru

Росстат уменьшил оценку спада экономики России во II квартале

Газета.Ruвчера в 13:13
Российская газета

Росстат улучшил оценку потерь экономики от пандемии во II квартале

Российская газетавчера в 12:06
Интерфакс

Росстат уменьшил оценку падения ВВП РФ за I полугодие до 3,4%

Интерфаксвчера в 12:05
Коммерсантъ

Карантину выставили счет

Коммерсантъвчера в 14:06
РБК

Росстат уменьшил оценку падения ВВП на пике пандемии

РБКвчера в 12:00
АК&М

Росстат представил первую оценку ВВП за II квартал 2020 года

АК&Мвчера в 12:00

АПЛ заблокировала сделку по продаже «Ньюкасла» саудовским инвесторам

Руководство английской Премьер-лиги заблокировало сделку по продаже клуба, несмотря на то что «Ньюкасл Юнайтед» предоставил доказательства, что инвесторы являются независимыми по отношению к правительству Саудовской Аравии.
Чемпионатвчера в 16:15

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) на сумму $583 тыс. за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за присоединения Крыма.
РБКвчера в 16:53
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ruвчера в 05:22

Роскосмос опроверг информацию об отказе НАСА покупать места на «Союзе»

По данным НАСА, с 2006 года США выкупили у России 72 места в кораблях «Союз» на $4 млрд для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на МКС и обратно на Землю.
ИА Красная Веснавчера в 01:20
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Ефремов объявил, что Пашаев не будет представлять его в апелляции

Актер Михаил Ефремов, признанный виновным по делу о смертельном ДТП, заявил, что его адвокат Эльман Пашаев не будет представлять его в апелляции, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.
Газета.Ruвчера в 15:02
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Советник Александра Бастрыкина отказался от полиграфа

По версии защиты, детектор может добить тяжелобольного генерала Как стало известно "Ъ", защита генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева, советника главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина и экс-начальника управления ведомства по Волгоградской области, обжаловала решение Мосгорсуда о продлении ему сроков ареста.
Коммерсантъвчера в 12:27
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Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новостивчера в 05:35
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Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газетавчера в 14:50
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