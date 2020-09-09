Росстат улучшил оценку снижения ВВП России во II квартале 2020 года
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По уточнённым данным ведомства, объём ВВП России за II квартал 2020 года в текущих ценах составил 23 288,2 млрд рублей, а за первое полугодие — 48 605,8 млрд рублей.В источнике
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