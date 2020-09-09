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ПРАЙМ

Росстат улучшил оценку спада экономики во II квартале до 8% с 8,5%

В первой половине августа Росстат предварительно оценивал падение ВВП РФ во втором квартале в 8,5%. Отмечалось, что во втором квартале снижение темпов роста добавленной стоимости наблюдалось во всех отраслях экономики за исключением сельского хозяйства.В источнике
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Коммерсантъ

Карантину выставили счет

Коммерсантъ14:06
Газета.Ru

Росстат уменьшил оценку спада экономики России во II квартале

Газета.Ru13:13
РБК

Росстат уменьшил оценку падения ВВП на пике пандемии

РБК12:00
Интерфакс

Росстат уменьшил оценку падения ВВП РФ за I полугодие до 3,4%

Интерфакс12:05
ТАСС

Росстат сообщил, что спад ВВП России во II квартале составил 8%

ТАСС12:03
Российская газета

Росстат улучшил оценку потерь экономики от пандемии во II квартале

Российская газета12:06
АК&М

Росстат представил первую оценку ВВП за II квартал 2020 года

АК&М12:00

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту России Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
РИА Новости14:14
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Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газета14:50
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