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Росстат улучшил оценку спада экономики во II квартале до 8% с 8,5%

В первой половине августа Росстат предварительно оценивал падение ВВП РФ во втором квартале в 8,5%. Отмечалось, что во втором квартале снижение темпов роста добавленной стоимости наблюдалось во всех отраслях экономики за исключением сельского хозяйства.В источнике
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ТАСС

Росстат сообщил, что спад ВВП России во II квартале составил 8%

ТАСС12:03
Газета.Ru

Росстат уменьшил оценку спада экономики России во II квартале

Газета.Ru13:13
Российская газета

Росстат улучшил оценку потерь экономики от пандемии во II квартале

Российская газета12:06
Интерфакс

Росстат уменьшил оценку падения ВВП РФ за I полугодие до 3,4%

Интерфакс12:05
Коммерсантъ

Карантину выставили счет

Коммерсантъ14:06
РБК

Росстат уменьшил оценку падения ВВП на пике пандемии

РБК12:00
АК&М

Росстат представил первую оценку ВВП за II квартал 2020 года

АК&М12:00

Премьер Польши вручил Тихановской ключи от нового белорусского центра

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий передал экс-кандидату в президенты Белоруссии Светлане Тихановской символические ключи от нового белорусского центра в Варшаве, сообщает в среду агентство Associated Press.
Интерфакс10:02
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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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