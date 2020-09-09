Росстат улучшил оценку спада экономики во II квартале до 8% с 8,5%
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В первой половине августа Росстат предварительно оценивал падение ВВП РФ во втором квартале в 8,5%. Отмечалось, что во втором квартале снижение темпов роста добавленной стоимости наблюдалось во всех отраслях экономики за исключением сельского хозяйства.В источнике
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