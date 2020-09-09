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Росстат улучшил оценку спада экономики во II квартале до 8% с 8,5%

В первой половине августа Росстат предварительно оценивал падение ВВП РФ во втором квартале в 8,5%. Отмечалось, что во втором квартале снижение темпов роста добавленной стоимости наблюдалось во всех отраслях экономики за исключением сельского хозяйства.В источнике
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Коммерсантъ

Карантину выставили счет

Коммерсантъвчера в 14:06
Газета.Ru

Росстат уменьшил оценку спада экономики России во II квартале

Газета.Ruвчера в 13:13
РБК

Росстат уменьшил оценку падения ВВП на пике пандемии

РБКвчера в 12:00
Интерфакс

Росстат уменьшил оценку падения ВВП РФ за I полугодие до 3,4%

Интерфаксвчера в 12:05
ТАСС

Росстат сообщил, что спад ВВП России во II квартале составил 8%

ТАССвчера в 12:03
Российская газета

Росстат улучшил оценку потерь экономики от пандемии во II квартале

Российская газетавчера в 12:06
АК&М

Росстат представил первую оценку ВВП за II квартал 2020 года

АК&Мвчера в 12:00

Туск предложил выдвинуть Тихановских на Нобелевскую премию мира

Глава Европейской народной партии, бывший председатель Евросовета Дональд Туск предложил номинировать на Нобелевскую премию мира белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских.
Известиявчера в 11:35
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На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супругу приговорил к четырем годам условно, Зуев проведет в колонии 3 года и 9 месяцев.
ТАССвчера в 07:40
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Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального», — сообщили в МИДе.
РБКвчера в 10:45
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Трамп приуменьшил опасность COVID в США, чтобы избежать паники

Власти США приуменьшали масштабы пандемии коронавируса и даже отчасти скрывали это, чтобы избежать паники среди населения и последующего роста цен, заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета17:36

«Что это, если не расизм?»: Джеймс Ганн выступил за смену расы супергероев в кинокомиксах

Известный своей открытостью и активностью в онлайн-пространстве режиссер «Стражей Галактики» и «Отряда самоубийц 2» Джеймс Ганн часто и охотно общается с комментаторами в социальных сетях.
Киноафиша Россиивчера в 07:07