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ПРАЙМ

Росстат улучшил оценку спада экономики во II квартале до 8% с 8,5%

В первой половине августа Росстат предварительно оценивал падение ВВП РФ во втором квартале в 8,5%. Отмечалось, что во втором квартале снижение темпов роста добавленной стоимости наблюдалось во всех отраслях экономики за исключением сельского хозяйства.В источнике
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РБК

Росстат уменьшил оценку падения ВВП на пике пандемии

РБК12:00
Газета.Ru

Росстат уменьшил оценку спада экономики России во II квартале

Газета.Ru13:13
Российская газета

Росстат улучшил оценку потерь экономики от пандемии во II квартале

Российская газета12:06
Интерфакс

Росстат уменьшил оценку падения ВВП РФ за I полугодие до 3,4%

Интерфакс12:05
ТАСС

Росстат сообщил, что спад ВВП России во II квартале составил 8%

ТАСС12:03
Ведомости

Росстат улучшил оценку падения ВВП России во II квартале

Ведомости13:08
АК&М

Росстат представил первую оценку ВВП за II квартал 2020 года

АК&М12:00

ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов
REGNUM04:20
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Психиатрическую экспертизу Олега Соколова огласили в закрытом режиме

Результаты психолого-психиатрического освидетельствования экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, оглашались в суде в Петербурге в закрытом формате.
Интерфакс10:47
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Пашаев обещал актёру Ефремову минимальное наказание за смертельное ДТП

Адвокат Эльман Пашаев обещал актёру Михаилу Ефремову, что своей защитой добьётся минимального наказания — или приговора, не связанного с лишением свободы, или отбывания срока в колонии-поселении.
News.ru13:04
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Суд арестовал предполагаемого сообщника замминистра энергетики

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца бывшего вице-президента АО «Ланит» Виктора Серебрякова, предполагаемого соучастника заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, обвиняемого в хищении 603 млн рублей.
BFM.ru13:01
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