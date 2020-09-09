Экономика
ПРАЙМРосстат улучшил оценку спада экономики во II квартале до 8% с 8,5%
В первой половине августа Росстат предварительно оценивал падение ВВП РФ во втором квартале в 8,5%. Отмечалось, что во втором квартале снижение темпов роста добавленной стоимости наблюдалось во всех отраслях экономики за исключением сельского хозяйства.
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Шоу-бизнес
Рудковская порадовала поклонников стройными ногами
Цензуры.Нет вчера в 11:47
Хоккей
Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»
Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия 00:34
Общество
Адвокат Колесниковой запросит экспертизу из-за ушибов у её подзащитной
Людмила Казак, адвокат члена президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, намерена запросить экспертизу из-за ушибов у её подзащитной.
RT на русском вчера в 15:42
Авто
Илон Маск протестировал электрокар Volkswagen в Берлине
Во время пребывания в Германии Илон Маск прокатился на модели Volkswagen I.D.3. Он также встретился Гербертом Диссом, который является главой Volkswagen.
iReactor 08 сентября в 13:01
Политика
Помпео заявил, что Россия может быть причастна к ситуации с Навальным
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вероятной "причастности" к ситуации с Алексеем Навальным "российских высокопоставленных официальных лиц".
РИА Новости вчера в 20:48
Политика
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
Кипр заблокировал принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
РИА Новости вчера в 23:39
Теннис
Медведев победил Рублёва и вышел в полуфинал US Open
RT на русском вчера в 17:35
Происшествия
Пять легковушек и грузовик столкнулись на ТТК в Москве
Массовая авария с участием шести автомобилей произошла утром 10 сентября на внешней стороне Третьего транспорта кольца в Москве.
Вести.Ru 01:46
Общество
Магазины пообещали закрыть в случае второй волны коронавируса
Роспотребнадзор заявил, что в случае второй волны коронавируса владельцам торговых точек придется придерживаться существующего регламента, то есть закрыть непродовольственные магазины.
Lenta.ru вчера в 19:31
Космос
США построят на Луне атомный реактор
Piter.tv 08 сентября в 03:08
Общество
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Певица Пелагея впервые после развода опубликовала фото в бикини
Поклонники не скупятся на комплименты артистке, отмечая ее прекрасный образ, идеальную фигуру и миловидность дочурки.
Evo-rus.com 01:40
Энергетика
Котировки нефти развернулись вниз на данных о запасах в США
Котировки нефти возобновили снижение в четверг после публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном увеличении запасов топлив в США на 3 млн баррелей на прошлой неделе.
Интерфакс 01:26
Происшествия
В Забайкалье вор раздал нуждающимся около 800 тысяч украденных рублей
Мужчина рассказал, что неизвестные проникли в помещение, похитили три ноутбука и сейф, где было 800 тысяч рублей.
Российская газета 01:02
Футбол
Криштиану Роналду преодолел отметку в 100 голов за сборную Португалии
Криштиану Роналду добрался до отметки в 100 голов за португальскую сборную.
Vprognoze.ru вчера в 22:19
Экономика
ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости 08 сентября в 17:03
Политика
В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в 16 веке
Экс-спикер Верховной Рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости вчера в 22:34
Происшествия
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Газета.Ru 08 сентября в 11:40
Политика
Раскрыты детали разговора Черчилля о ядерной бомбардировке СССР
Детали беседы раскрыты в служебной записке бывшего генерального директора The New York Times и американского военного деятеля Джулиуса Окса Адлера, пишет The Times.
Lenta.ru вчера в 13:27
Экономика
Названа угроза для финансовой системы США
Изменение климата представляет собой угрозу для стабильности финансовой системы США, которая требует принятия срочных мер со стороны финансовых регуляторов, включая Федеральную резервную систему (ФРС).
Lenta.ru 00:15
Политика
Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет
Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русском вчера в 06:49
Общество
«Уничтожить пьяного водилу»: Грымов объяснил действия Пашаева
РИА Новости вчера в 21:13
Происшествия
В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
На острове Лесбос в среду вечером произошли беспорядки – тысячи мигрантов из сгоревшего лагеря Мориа пытались пройти в город Митилини и в порт, спецназ полиции применил слезоточивый газ, сообщил телеканал Open в вечернем выпуске новостей.
РИА Новости вчера в 16:18
Общество
Минпромторг предложил ввести маркировку алкоголя
Министр предложил начать с маркировки пива и затем масштабировать проект на другие алкогольные напитки.
Ведомости вчера в 09:31
Политика
ФРГ передала в ОЗХО результаты проб Навального
Германия передала экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) результаты проб блогера Алексея Навального.
Известия вчера в 11:30
Здоровье
Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса
Власти планируют разработать новые рекомендации по ротации смен медработников и нахождению в «красной зоне», чтобы предотвратить массовые заражения медиков коронавирусом, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Ведомости 00:53
Политика
Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян
На сегодняшний день базовый доход выплачивают населению некоторые страны.
Evo-rus.com 00:54
Политика
Экс-главу офиса Зеленского вынудили покинуть территорию Украины
Бывший глава администрации украинского президента Андрей Богдан был вынужден выехать за пределы страны после интервью для Дмитрия Гордона.
Политика Сегодня вчера в 22:51
Происшествия
В Испании ограбили и изнасиловали туристку на нудистском пляже
Туристка подала заявление в полицию об ограблении и изнасиловании на нудистском пляже недалеко от курорта Мазаррон в Испании.
Газета.Ru 02:05