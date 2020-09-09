В первой половине августа Росстат предварительно оценивал падение ВВП РФ во втором квартале в 8,5%. Отмечалось, что во втором квартале снижение темпов роста добавленной стоимости наблюдалось во всех отраслях экономики за исключением сельского хозяйства.

Росстат улучшил оценку спада экономики во II квартале до 8% с 8,5%

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Происшествия Пять легковушек и грузовик столкнулись на ТТК в Москве Массовая авария с участием шести автомобилей произошла утром 10 сентября на внешней стороне Третьего транспорта кольца в Москве. 2

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Общество Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре «Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении. 1,1K

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Политика Экс-главу офиса Зеленского вынудили покинуть территорию Украины Бывший глава администрации украинского президента Андрей Богдан был вынужден выехать за пределы страны после интервью для Дмитрия Гордона. 1