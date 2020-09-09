Экономика
Газета.RuРосстат уменьшил оценку спада экономики России во II квартале
В документе отмечается, что падение экономических показателей во II квартале составило 8%. При этом опубликованная ранее предварительная оценка спада ВВП составляла 8,5%, однако она осталась выше оценок ЦБ (9-10%) и Минэкономразвития (9,6%).
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Политика
Власти ФРГ: Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей
По мнению немецкого руководства, блогер выжил лишь благодаря "счастливой цепочке обстоятельств".
Газета.Ru 14:41
Общество
Ефремов заявил, что его подставил адвокат Пашаев
Газета.Ru 12:57
Общество
Новым гендиректором «Ленфильма» стал бывший менеджер «Стройтрансгаза»
Новым гендиректором «Ленфильма» стал Федор Щербаков — действующий гендиректор и совладелец холдинга 1st Mediainvest, в который входит издание «Советский спорт», аналитическое издание «Нефть капитал», а также региональные СМИ из Казани, Ставрополя, Омска, Тюмени и других городов.
РБК 13:13
Политика
Раскрыты детали разговора Черчилля о ядерной бомбардировке СССР
Детали беседы раскрыты в служебной записке бывшего генерального директора The New York Times и американского военного деятеля Джулиуса Окса Адлера, пишет The Times.
Lenta.ru 13:27
Экономика
Минфин РФ предложил ввести единый налоговый платеж для ИП и юрлиц
Минфин РФ предложил распространить механизм единого налогового платежа на индивидуальных предпринимателей и организации.
Urbc.Ru 03:12
Происшествия
Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок
Взгляд.ру вчера в 10:09
Путешествия
Российских туристов возмутило название отеля в Турции
РИА Новости 14:47
Происшествия
Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте
В Сургуте катер столкнулся со стоящей у пристани баржей. В результате ЧП погибло четыре человека — половина из находящихся на борту катера.
Lenta.ru 14:34
Экономика
ЦБ РФ сообщил об окончании фазы активного восстановления экономики
Потребуется еще немало времени до полного восстановления, особенно в отраслях сферы услуг, наиболее пострадавших от ограничений, а также в экспортных и инвестиционных отраслях, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", опубликованном на сайте ЦБ РФ.
Интерфакс 14:10
Политика
Экс-мэр Киева подал в суд на кабмин Украины из-за русского языка
Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий подал в суд на кабмин страны и потребовал внести на рассмотрение в Верховную раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного.
РЕН ТВ 14:41
Футбол
В РФС вынесли вердикт по падению Азмуна в штрафной «Локомотива»
Ранее Орлов раскритиковал судей матча «Локомотив» — «Зенит» за неназначенный пенальти на Азмуне.
RT на русском 12:19
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поделилась редким фото с тремя сестрами
Фотография была сделала на свадьбе Ольги, старшей сестры Кристины Асмус. Фанаты знаменитости оценили сходство девушек.
CT news 03:40
Политика
Пушилин отменил приказ об ударе по позициям ВСУ под Горловкой
Глава ДНР Денис Пушилин отменил свой приказ об ударе по позициям украинских военных под Горловкой (в районе поселка Шумы), сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 14:51
Общество
В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем
Министерство труда России предложило проект графика выходных и рабочих дней на 2021 год.
ToDay News Ufa 11:22
Теннис
Серена Уильямс обыграла Пиронкову и вышла в полуфинал US Open
RT на русском 14:36
Кино
Вышел первый трейлер «Дюны» Дени Вильнева
Опубликован первый трейлер многообещающей и многоожидаемой "Дюны" Дени Вильнёва.
Российская газета 12:57
Политика
Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил задержание Колесниковой
B Госпогранкомитете (ГПК) Белоруссии подтвердили задержание члена координационного совета (КС) оппозиции Марии Колесниковой во время попытки пересечь границу c Украиной.
Общественная служба новостей 01:12
Футбол
Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru 05:22
Политика
Колесникова считает, что ее пытались похитить
Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова расценивает события последних дней как похищение, намерена вместе с адвокатом составлять обращения, чтобы были установлены виновные в ее насильственном вывозе на границу с Украиной, сообщил в среду штаб экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.
РИА Новости 14:47
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому Пенсионный фонд России обяжут выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии.
Газета.Ru 10:44
Здоровье
Иммунолог назвал побочный эффект британской вакцины от коронавируса
Напомним, что специалисты из Оксфордского университета (США) и компании AstraZeneca, которые разработали вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, были вынуждены остановить третью фазу клинических испытаний, так как препарат вызвал опасную побочную реакцию одного из добровольцев.
Live24 14:26
Общество
Сын Никаса Сафронова показал свой завтрак
Сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин показал в инстаграме свой завтрак во время отдыха в Турции.
РИА Новости вчера в 15:21
Политика
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил ЕР проанализировать идею введения в стране минимального гарантированного дохода граждан.
RT на русском вчера в 12:10
Происшествия
Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова
Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газета 14:50
Политика
Слуцкий заявил о политизации обсуждения отравления Навального в ПАСЕ
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий высказался по поводу того, каким образом в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) прошло обсуждение отравления российского политика Алексея Навального.
Общественная служба новостей вчера в 21:38
Транспорт
С 1 октября в Калининграде подорожает проезд в общественном транспорте
Сбой в оплате банковскими картами в общественном транспорте произошел на прошлой неделе, 2 сентября.
КП - Калининград 09:47
Технологии
Атаки на российскую вакцину от коронавируса: продолжение следует
На прошлой неделе в одном из наиболее известных и авторитетных научных изданий — The Lancet — была опубликована статья российских ученых о результатах испытаний вакцины против коронавируса.
Pravda.Ru вчера в 09:28
Происшествия
Два человека погибли при столкновении легковушек в Крыму
Два человека погибли в Сакском районе Крыма при столкновении двух легковых автомобилей.
Известия 10:07