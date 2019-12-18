Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаРосстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза

Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
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с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 г., сообщило
 Министерство экономического развития в докладе «Картина деловой активности» за декабрь.
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Росстат объяснил пересмотр данных о доходах населения

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Росстат уточнил данные по реальным доходам населения России за 2019 год

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Росстат в четыре раза увеличил свою оценку роста реальных доходов россиян в этом году

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Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Ведомостивчера в 11:09
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В ноябре 2019 года российские банки выдали 820 тыс. кредитных карт — это на 30% меньше, чем в ноябре 2018 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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Этап Кубка мира по биатлону в Анси стартует мужским спринтом

Во французском Анси сегодня, 19 декабря, стартует третий этап Кубка мира по биатлону.
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Спорт

Путин назвал решение WADA в отношении России «несправедливым»

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), принятого в отношении России, является несправедливым, не соответствующим здравому смыслу и праву.
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Политика

Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам

Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
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Коммерсантъ вчера в 18:18
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Путин отметил беспрецедентный уровень доверия между Россией и Китаем, который создает условия для продвижения во всех областях.
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В России навсегда заблокировали торрент-портал Lostfilm

ТАСС со ссылкой на пресс-службе Роскомнадзора сообщает, что в России по решению суда был заблокирован торрент-портал Lostfilm.tv.
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Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

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Общество

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«Договорились выделить на эти средства дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 млрд рублей», — сказал глава государства.
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У новейших CPU Ryzen Threadripper под крышкой очень эффективный термоинтерфейс

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Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд из-за угроз журналистам Sputnik Estonia.
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