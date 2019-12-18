Экономика
Комсомольская правдаРосстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза
Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
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Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 г., сообщило Министерство экономического развития в докладе «Картина деловой активности» за декабрь.Ведомостивчера в 11:09
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Росстат в четыре раза увеличил свою оценку роста реальных доходов россиян в этом году
Эхо Москвывчера в 12:01
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В ноябре 2019 года российские банки выдали 820 тыс. кредитных карт — это на 30% меньше, чем в ноябре 2018 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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Общество
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Путин отметил беспрецедентный уровень доверия между Россией и Китаем
Путин отметил беспрецедентный уровень доверия между Россией и Китаем, который создает условия для продвижения во всех областях.
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В России навсегда заблокировали торрент-портал Lostfilm
ТАСС со ссылкой на пресс-службе Роскомнадзора сообщает, что в России по решению суда был заблокирован торрент-портал Lostfilm.tv.
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте
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Делегация «Газпрома» начала в Берлине консультации по транзиту газа с представителями Германии.
Общество
Россия дополнительно выделит на здравоохранение 550 млрд рублей
«Договорились выделить на эти средства дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 млрд рублей», — сказал глава государства.
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Герцог и герцогиня Кембриджские после Рождества собираются покататься на лыжах вместе с тремя детьми.
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Экономика
В бюджете Украины образовалась «дырка» около $3 млрд — депутат Рады
Согласно документу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой прекратить финансирование Госказначейством любых программ, кроме защищённых статей бюджета.
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При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
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Путин признал, что Россия гордится советским прошлым
Россия гордится советским прошлым, заявил президент страны Владимир Путин на большой пресс-конференции.
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Симоньян обратилась к президенту Эстонии из-за угроз в адрес Sputnik
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд из-за угроз журналистам Sputnik Estonia.