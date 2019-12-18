с чего всё началось

Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.

Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза

Футбол Футболист Кудряшов покидает клуб «Сочи» Фёдор Кудряшов расторг контракт с футбольным клубом «Сочи». Соответствующее сообщение размещено на сайте клуба.

Политика Эксперт оценил заявление эстонского министра о «военном карлике» Германии Неслучайно, Консервативную народную партию (EKRE), главой которой является Март Хельме, а замом руководителя – его сын, сравнивают с российской ЛДПР, чей лидер также отличается яркими высказываниями, добавил эксперт.

Экономика Российские банки на 30% сократили выдачу кредитных карт В ноябре 2019 года российские банки выдали 820 тыс. кредитных карт — это на 30% меньше, чем в ноябре 2018 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Политика Путин прокомментировал импичмент Трампа Вряд ли с президента США Дональда Трампа отстранят от поста главы государства по импичменту.

Политика Путин выступил против «чисток» силовых структур Президент РФ Владимир Путин выступил категорически против проведения зачисток в правоохранительных органах, но признал необходимость совершенствования силовых структур.

Политика Путин назвал придурками инициаторов сдачи Ленинграда фашистам Президент России Владимир Путин считает, что лидеры стран, ранее входивших в СССР, совершат ошибку, если не приедут на мероприятия, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Общество В России ожидается резкое сокращение производства шампанского Как уточняется, в первую очередь изменение скажется в первую очередь на производстве игристых вин, поскольку в России недостаточно собственного виноматериала.

Общество В России навсегда заблокировали торрент-портал Lostfilm ТАСС со ссылкой на пресс-службе Роскомнадзора сообщает, что в России по решению суда был заблокирован торрент-портал Lostfilm.tv.

Общество Россия дополнительно выделит на здравоохранение 550 млрд рублей «Договорились выделить на эти средства дополнительно к текущим расходам на медицину и дополнительно к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», 550 млрд рублей», — сказал глава государства.