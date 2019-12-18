Экономика
Комсомольская правдаРосстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза
Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
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с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку годовой динамики реальных располагаемых денежных доходов россиян за первые три квартала 2019 года, следует из декабрьского обзора Минэкономразвития «Картина деловой активности» (.pdf).РБКвчера в 10:47
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Росстат в четыре раза увеличил свою оценку роста реальных доходов россиян в этом году
Эхо Москвывчера в 12:01
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Политика
Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу
В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Экономика
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Фонд развития моногородов (Моногорода.рф) подписал первое соглашение о выдаче займа предпринимателю из Тулуна.
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Ученые с помощью телескопа VLT смогли обнаружить древнюю область звездообразования в центре Млечного Пути.
Общество
Спецдекларацию в деле бизнесмена Израйлита потребовал арбитражный суд
Как выяснили «Ведомости», воспользоваться декларацией бизнесмена Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях и выводе средств за границу, власти хотели не только в уголовном деле, но и при его банкротстве.
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В Амурской области 31 декабря станет выходным днем. Эту новость анонсировал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Амурской области.
Интернет
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Исследование было основано на основании изучения 500 млн паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2019 году.
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Стало известно, почему Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати
Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров взял под защиту рэп-исполнителя Тимати.
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Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
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Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
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На Марсе найден обломок неопознанного корабля
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Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Происшествия
При эвакуации детского сада в Биробиджане умерла воспитатель
Происшествия
По делу Арашуковых задержали еще четырех фигурантов
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Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Общество
Украина подписала соглашение с Румынией о поставках газа
Украина начнет импортировать природный газ из Румынии через территорию Молдавии с 1 января 2020 года.
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Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
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Наталья Фриске накрутила афрокудри, надела короткое серебристое платье и стала полной копией покойной сестры: та же мимика, та же легкая улыбка.
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Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в полуфинале Кубка лиги
Первые матчи 1/2 финала Кубка английской лиги пройдут 7-8 января, а ответные – 28-29 января.
Гаджеты
NVIDIA представила решение для будущих беспилотных автомобилей и ИИ
Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор NVIDIA, заявил, что создание безопасного беспилотного автомобиля является самой важной задачей на сегодня.
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Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
ЛНР: силовики разместили в Донбассе ракетный комплекс
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.