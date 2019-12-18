с чего всё началось

Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.

Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза

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