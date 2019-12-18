Экономика
Комсомольская правдаРосстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза
Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
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Общество
Губернатор Амурской области объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Амурской области Василий Орлов по итогам опроса в Instagram решил сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу
В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Общество
Что изменится в жизни россиян в 2020 году
В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.
Экономика
Выдачу ипотеки могут ужесточить
Летом 2020 года могут ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотеке, сообщил Центробанк в своем докладе.
Происшествия
В Биробиджане погибла воспитательница «заминированного» детского сада
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в полуфинале Кубка лиги
Первые матчи 1/2 финала Кубка английской лиги пройдут 7-8 января, а ответные – 28-29 января.
Шоу-бизнес
24-летняя экс-супруга хоккеиста Никиты Зайцева сдала тест на наркотики
Недавно спортсмен вместе с отцом забрал их общих дочерей на глазах у бывшей жены, несмотря на ее протесты.
Общество
СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово
Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили.
Гаджеты
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A01
Происшествия
В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка
16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Общество
В Приморье оштрафовали американцев, снимавших фильм для Discovery
В соцсетях опубликована информация о том, что сотрудники миграционного подразделения полиции задержали пять американцев с видеокамерами.
Экономика
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум.
Общество
Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году
Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Общество
День Николы Зимнего: что нельзя делать 19 декабря, чтобы не принести несчастье в семью
В четверг, 19 декабря, православные отмечают День Николая Чудотворца.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Политика
Китай и Россия передали в Совбез ООН проект резолюции по КНДР
Проект резолюции, призывающий США и Северную Корею продолжить диалог и восстановить шестисторонние переговоры, передан во вторник в Совбез ООН.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов
Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
Гаджеты
Процессоры AMD Renoir для ноутбуков предложат интегрированную графику Vega 13
Что касается семейства мобильных гибридных процессоров AMD Renoir, то в него войдёт восемь моделей с уровнем TDP в 15 Вт и ещё шесть более мощных моделей с TDP в 45 Вт. Среди более мощных чипов будут присутствовать модели со встроенной графикой, включающей 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков.
Космос
Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн
Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
Авто
Бюджетный кроссовер Toyota Raize пользуется ажиотажным спросом
Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Кино
Актер Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»
В седьмом сезоне сериала «Сваты» может появиться герой народного артиста России Анатолия Васильева.
Политика
США отметили усиление сотрудничества России и КНР в Арктике
Соединенные Штаты отмечают усилившееся сотрудничество в Арктике России и Китая, о чем в среду на встрече с журналистами заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.
Музыка
Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта
Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Экономика
МВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России
Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено компаниями-пустышками, скрывающими страну — истинный источник этих вложений.
Экономика
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.