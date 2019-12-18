Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаРосстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза

Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
Читать в источнике
Комментировать129
с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку годовой динамики реальных располагаемых денежных доходов россиян за первые три квартала 2019 года, следует из декабрьского обзора Минэкономразвития «Картина деловой активности» (.pdf
).
РБК10:47

Подробнее о событии

Росстат улучшил оценку роста реальных доходов населения за 9 месяцев

ПРАЙМ10:51

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

РБК10:47

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Ведомости11:09

Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%

RT на русском11:58

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения в 2019 году

Дождь11:38

Росстат в четыре раза увеличил свою оценку роста реальных доходов россиян в этом году

Эхо Москвы12:01

Росстат улучшил оценку роста реальных доходов граждан

Говорит Москва11:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 22:30, Ашберн
Общество

Губернатор Амурской области объявил 31 декабря выходным днем

Губернатор Амурской области Василий Орлов по итогам опроса в Instagram решил сделать 31 декабря выходным днем.
РИА Новости 21:59
Политика

Конгрессмены проголосовали за импичмент Трампу

В палате представителей конгресса США завершилось голосование за импичмент Трампу. Он признан виновным по статье "превышение полномочий".
Вести.Ru 20:30
Общество

Что изменится в жизни россиян в 2020 году

В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.
Lenta.ru вчера в 16:01
Экономика

Выдачу ипотеки могут ужесточить

Летом 2020 года могут ввести показатель долговой нагрузки (ПДН) при расчете банками коэффициентов риска по ипотеке, сообщил Центробанк в своем докладе.
BFM.ru 02:04
Происшествия

В Биробиджане погибла воспитательница «заминированного» детского сада

Российская газета 22:06
Общество

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
Газета.Ru 09:22
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в полуфинале Кубка лиги

Первые матчи 1/2 финала Кубка английской лиги пройдут 7-8 января, а ответные – 28-29 января.
Евро-футбол.ру 17:12
Шоу-бизнес

24-летняя экс-супруга хоккеиста Никиты Зайцева сдала тест на наркотики

Недавно спортсмен вместе с отцом забрал их общих дочерей на глазах у бывшей жены, несмотря на ее протесты.
WMJ.ru 07:42
Общество

СМИ назвали причину задержания более 40 израильтян в Домодедово

Группу из 40 граждан Израиля задержали в Домодедово вечером 18 декабря после прилета в Москву. Большинство из них уже отпустили.
РБК 15:14
Гаджеты

Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A01

iReactor вчера в 22:46
Происшествия

В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного ребенка

16 декабря в городе Гусиноозерске местные жители заметили двух собак. В пасти одной из них разглядели тело новорожденного ребенка.
Российская газета 16 декабря в 19:32
Общество

В Приморье оштрафовали американцев, снимавших фильм для Discovery

В соцсетях опубликована информация о том, что сотрудники миграционного подразделения полиции задержали пять американцев с видеокамерами.
РИА Новости 19:57
Футбол

«Барселона» и «Реал» не забили в «Эль Класико» впервые за 17 лет

Газета.Ru 16:33
Экономика

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум.
ТАСС 11:25
Общество

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году

Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Волгоградская правда 09:21
Общество

День Николы Зимнего: что нельзя делать 19 декабря, чтобы не принести несчастье в семью

В четверг, 19 декабря, православные отмечают День Николая Чудотворца.
КТВ-Луч 15:45
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Коллеги Юлии Михалковой по шоу «Уральские пельмени» прокомментировали её уход. Юмористка покинула шоу в сентябре 2019 года.
Газета Кемерова 09:16
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru вчера в 09:53
Политика

Китай и Россия передали в Совбез ООН проект резолюции по КНДР

Проект резолюции, призывающий США и Северную Корею продолжить диалог и восстановить шестисторонние переговоры, передан во вторник в Совбез ООН.
РИА Новости 04:41
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк опубликовали фото преследующих семью журналистов

Родные Анастасии Заворотнюк опубликовали несколько фотографий журналистов из тех, кто круглосуточно преследует семью, надеясь на сенсацию.
ToDay News Ufa 07:11
Гаджеты

Процессоры AMD Renoir для ноутбуков предложат интегрированную графику Vega 13

Что касается семейства мобильных гибридных процессоров AMD Renoir, то в него войдёт восемь моделей с уровнем TDP в 15 Вт и ещё шесть более мощных моделей с TDP в 45 Вт. Среди более мощных чипов будут присутствовать модели со встроенной графикой, включающей 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков.
3DNews 05:07
Космос

Сжатый свет улучшил свойства гравитационных антенн

Физики подвели итоги использования сжатого состояния света для уменьшения шумов при поиске слияний черных дыр и нейтронных звезд.
N+1 11 декабря в 19:02
Авто

Бюджетный кроссовер Toyota Raize пользуется ажиотажным спросом

Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.
Новые автомобили 16 декабря в 23:54
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Кино

Актер Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»

В седьмом сезоне сериала «Сваты» может появиться герой народного артиста России Анатолия Васильева.
Gazeta.SPb 16 декабря в 10:19
Политика

США отметили усиление сотрудничества России и КНР в Арктике

Соединенные Штаты отмечают усилившееся сотрудничество в Арктике России и Китая, о чем в среду на встрече с журналистами заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.
Российская газета 19:19
Музыка

Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта

Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Телепрограмма вчера в 07:08
Экономика

МВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России

Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено компаниями-пустышками, скрывающими страну — истинный источник этих вложений.
РБК 04:04
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Рекомендации FATF FATF рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.
РБК 16:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное