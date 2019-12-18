с чего всё началось

Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.

Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза

Политика Власти ЛНР установили границы республики по границам Луганской области Напомним, днем ранее руководитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на совместной с лидером самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным пресс-конференции обратил внимание на то, что в скором времени приобретет силу закон, определяющий границы республики в пределах Луганской области.

Здоровье Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Культура Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.

Спорт В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.

Общество Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.

Политика Грызлов заявил об отказе Киева обсуждать разведение сил в Донбассе Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил журналистам, что Киев по-прежнему отказывается обсуждать на переговорах в Минске разведение сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

Происшествия В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.