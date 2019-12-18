Экономика
Комсомольская правдаРосстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза
Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
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Политика
В ООН приняли российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
В Киеве в Доме футбола прошла церемония жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.
Политика
Власти ЛНР установили границы республики по границам Луганской области
Напомним, днем ранее руководитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на совместной с лидером самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным пресс-конференции обратил внимание на то, что в скором времени приобретет силу закон, определяющий границы республики в пределах Луганской области.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Культура
Ксения Собчак готовится запустить свое шоу на Первом канале
Ксения Собчак намеревается запустить новое шоу, которое будет выходить в эфир на Первом канале.
Происшествия
Непогода задержала «Ласточку» из Пскова в Петербург
Электропоезд «Ласточка» сообщением Псков — Петербург прибудет на Балтийский вокзал с опозданием.
Происшествия
Источник назвал ущерб «Адмирала Кузнецова» от пожара
Пожар на авианосце произошел 12 декабря. Погибли два человека, 14 пострадали.
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских переговорах" официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
Политика
«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января
Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой».
Шоу-бизнес
Наташа Королева в образе Мальвины тоскует по 90-м
В канун смены десятилетий певица Наташа Королева затосковала по 90-м. 46-летняя певица решила примерить для фотосессии образ Мальвины.
Футбол
Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Туринский "Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туринского клуба.
Общество
День Николая Чудотворца: что нужно и что нельзя делать 19 декабря
Православные христиане 19 декабря вспоминают Николая Чудотворца.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью
Кино
Для приквела «Властелина Колец» нашли молодую Галадриэль
Культура
Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате
Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
Политика
В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС
Энергетический союз ЕС признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы, говорится в сообщении регулятора.
Спорт
В WADA надеются на пересмотр дел оправданных российских спортсменов
Глава департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер надеется, что благодаря новым доказательствам, полученным в ходе исследования базы данных московской антидопинговой лаборатории, возобновится производство дел в отношении оправданных или частично оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов.
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
Мировые кассовые сборы анимационного фильма "Холодное сердце 2" превысили один миллиард долларов.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца
Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
Политика
Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
Футбол
В РФС подтвердили ошибку главного арбитра матча «Краснодар» — ЦСКА
В матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и ЦСКА главный арбитр Василий Казарцев допустил ошибку и должен был назначить пенальти.
Общество
Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили
Большинство из задержанных в аэропорту "Домодедово" граждан Израиля отпустили, сообщили РИА Новости в израильском посольстве.
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева обсуждать разведение сил в Донбассе
Полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил журналистам, что Киев по-прежнему отказывается обсуждать на переговорах в Минске разведение сил вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.
Происшествия
В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку
Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
Здоровье
В Минздраве рассказали о вкладе Горбачева в улучшение демографии
Кампания против алкоголя, которая проводилась при генсеке ЦК КПСС Михаиле Горбачеве в СССР, сопровождалась ростом рождаемости и снижением смертности, сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.