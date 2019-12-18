Экономика
Комсомольская правдаРосстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза
Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
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с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку годовой динамики реальных располагаемых денежных доходов россиян за первые три квартала 2019 года, следует из декабрьского обзора Минэкономразвития «Картина деловой активности» (.pdf).РБКвчера в 10:47
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Росстат в четыре раза увеличил свою оценку роста реальных доходов россиян в этом году
Эхо Москвывчера в 12:01
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Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
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Продажи остальных кроссоверов и внедорожников со средневзвешенной ценой от 2 до 2,5 млн рублей оказались заметно ниже и составляют менее 5 тыс. единиц.
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Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
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Мнения американских граждан об импичменте президенту США Дональду Трампу разделились поровну, свидетельствует опрос издания Wall Street Journal и телеканала NBC News.
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Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Общество
В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Происшествия
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест
Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, находящийся под следствием по подозрению в получении взяток, помещен под домашний арест сроком на один месяц, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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Названа стоимость самого мощного Bentley Bentayga в России
Согласно официальной информации, версия Bentayga Speed обойдется российским покупателям в 18,3 млн рублей, а дизайн-версия, которая ограничена для России тремя экземплярами — в 16,1 млн рублей.
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Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
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Армия России получила первую партию автоматов АДС
Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
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«Милан» пополнил список претендентов на Холанда
"Милан" присоединился к ряду топ-клубов Европы, интересующихся нападающим "Ред Булл Зальцбург" Эрлингом Холандом, утверждает источник.
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Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
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Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
Политика
В Крыму оценили принятую в ООН резолюцию по правам человека
В основе принятой Генассамблеей ООН резолюции о правах человека в Крыму лежат выдумки «политических проходимцев», которые не знакомы с ситуацией в регионе, заявил 19 декабря журналистам сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.
Экономика
Стали известны детали приватизации на 2020-2022 годы
На совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова 10 декабря рассматривалась возможность отчуждения 25% акций РЖД и госкорпорации «ДОМ.РФ», а также 50% «Почты России» и Россельхозбанка («Известия» ознакомились с предложениями ведомств).
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Россияне стали больше тратить на новогодние подарки детям
Армия и оружие
Армия США закупила около 3 тыс. новых бронеавтомобилей
Вооруженные силы США закупили более 2,7 тыс. новых бронеавтомобилей JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), предназначенных для замены устаревших многоцелевых машин семейства HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle).
Общество
В Москве вновь побит температурный рекорд
В Москве был побит рекорд 133-летней давности для 18 декабря, когда было зафиксировано +5,3 °С.
Футбол
Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
Политика
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Политика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
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ЦСКА победил «Црвену Звезду» в Евролиге
В первой четверти ЦСКА победил: 26:21. Вторая четверть завершилась: 26:23. В третьем отрезке матча, российский клуб победил: 24:18.