Экономика
Комсомольская правдаРосстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза
Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
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Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Хоккей
«Торпедо» проиграло «Барысу» в матче КХЛ
Общество
Стала известна причина задержания израильтян в Домодедово
Причиной задержания около 40 граждан Израиля в московском аэропорту Домодедово стало нарушение миграционного законодательства.
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Общество
Квартиру Киркорова продадут из-за долгов по ипотеке
Таганский районный суд в Москве удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank, в соответствии с которым постановлено взыскать с российского певца Филиппа Киркорова 779 тысяч евро задолженности, штрафов, а также процентов по кредитному договору.
Происшествия
Экс-главврача московского роддома отпустили под домашний арест
В среду, 18 декабря, в Пресненском суде Москвы решалась дальнейшая судьба Марины Сармосян, экс-главврача родильного дома 27 (при ГКБ имени Спасокукоцкого).
Авто
Новый Cadillac Escalade получит 38-дюймовый экран
Новый Cadillac Escalade первым из всех серийных автомобилей получит изогнутый OLED-дисплей.
Политика
Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Общество
Телеканалы требуют отключить трансляции эфиров в интернете
Российские медиахолдинги потребовали от операторов связи и кабельных операторов отключить трансляции эфирных версий своих телеканалов в интернете.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Футбол
Adidas подготовил новую форму для сборной России
Политика
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными
Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
Экономика
В ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России
В 2018 году впервые доля респондентов, оплачивающих товары и услуги в основном наличными, оказалась менее 50% — 37% (против 59% в 2017-м).
Происшествия
В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку
Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
Общество
Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
Гаджеты
Процессоры AMD Renoir для ноутбуков предложат интегрированную графику Vega 13
Что касается семейства мобильных гибридных процессоров AMD Renoir, то в него войдёт восемь моделей с уровнем TDP в 15 Вт и ещё шесть более мощных моделей с TDP в 45 Вт. Среди более мощных чипов будут присутствовать модели со встроенной графикой, включающей 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков.
Технологии
Синяя подсветка на экране смартфона поможет лучше уснуть
Как сообщает ToDay News Ufa, британские ученые опубликовали исследования, из которых следует что лучшая подсветка для экранов гаджетов – синяя.
Армия и оружие
В «Уралтрансмаше» рассказали о модернизации мощнейшей пушки «Малка»
Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря.
Политика
Началось заседание Палаты представителей США по импичменту Трампа
Палата представителей Конгресса США начала заседание, на котором планируется провести процедуру импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Политика
МИД призвал ОБСЕ «помочь» Зеленскому с допуском российских журналистов
Москва призывает ОБСЕ "помочь" президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить его обещание по допуску российских журналистов на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Общество
Российский бизнесмен предложил уволить 25 млн человек
Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников.
Общество
В Одессу, мама: связаны ли Гуцериевы с контрабандой нефтепродуктов
Стала известна схема контрабандных поставок нефтепродуктов из России на Украину, с которыми могли быть связаны новости об обысках в квартире бизнесмена Михаила Гуцериева и в офисах его группы компаний «Сафмар».
Армия и оружие
Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту
Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Политика
В Боливии прокуратура выдала ордер на арест Эво Моралеса
Прокуратура Боливии в среду, 18 декабря, выдала ордер на арест бывшего президента этой страны Эво Моралеса.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА победили сербскую "Црвену Звезду" в домашнем матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.