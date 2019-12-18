с чего всё началось

Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.

Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза

Общество Квартиру Киркорова продадут из-за долгов по ипотеке Таганский районный суд в Москве удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank, в соответствии с которым постановлено взыскать с российского певца Филиппа Киркорова 779 тысяч евро задолженности, штрафов, а также процентов по кредитному договору.

Происшествия Экс-главврача московского роддома отпустили под домашний арест В среду, 18 декабря, в Пресненском суде Москвы решалась дальнейшая судьба Марины Сармосян, экс-главврача родильного дома 27 (при ГКБ имени Спасокукоцкого).

Политика Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2» Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".

Общество Телеканалы требуют отключить трансляции эфиров в интернете Российские медиахолдинги потребовали от операторов связи и кабельных операторов отключить трансляции эфирных версий своих телеканалов в интернете.

Здоровье Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.

Политика Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.

Политика Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.

Происшествия В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.

Общество Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.

Гаджеты Процессоры AMD Renoir для ноутбуков предложат интегрированную графику Vega 13 Что касается семейства мобильных гибридных процессоров AMD Renoir, то в него войдёт восемь моделей с уровнем TDP в 15 Вт и ещё шесть более мощных моделей с TDP в 45 Вт. Среди более мощных чипов будут присутствовать модели со встроенной графикой, включающей 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков.

Технологии Синяя подсветка на экране смартфона поможет лучше уснуть Как сообщает ToDay News Ufa, британские ученые опубликовали исследования, из которых следует что лучшая подсветка для экранов гаджетов – синяя.

Политика МИД призвал ОБСЕ «помочь» Зеленскому с допуском российских журналистов Москва призывает ОБСЕ "помочь" президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить его обещание по допуску российских журналистов на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.