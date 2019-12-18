Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаРосстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза

Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
Читать в источнике
Комментировать124
с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку годовой динамики реальных располагаемых денежных доходов россиян за первые три квартала 2019 года, следует из декабрьского обзора Минэкономразвития «Картина деловой активности» (.pdf
).
РБК10:47

Подробнее о событии

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

РБК10:47

Росстат улучшил оценку роста реальных доходов населения за 9 месяцев

ПРАЙМ10:51

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Ведомости11:09

Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%

RT на русском11:58

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения в 2019 году

Дождь11:38

Росстат в четыре раза увеличил свою оценку роста реальных доходов россиян в этом году

Эхо Москвы12:01

Росстат улучшил оценку роста реальных доходов граждан

Говорит Москва11:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 15:00, Ашберн
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Хоккей

«Торпедо» проиграло «Барысу» в матче КХЛ

Газета.Ru 13:37
Общество

Стала известна причина задержания израильтян в Домодедово

Причиной задержания около 40 граждан Израиля в московском аэропорту Домодедово стало нарушение миграционного законодательства.
Известия 12:15
Политика

«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
RT на русском 04:11
Общество

Квартиру Киркорова продадут из-за долгов по ипотеке

Таганский районный суд в Москве удовлетворил иск ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank, в соответствии с которым постановлено взыскать с российского певца Филиппа Киркорова 779 тысяч евро задолженности, штрафов, а также процентов по кредитному договору.
Вести.Ru 09:18
Происшествия

Экс-главврача московского роддома отпустили под домашний арест

В среду, 18 декабря, в Пресненском суде Москвы решалась дальнейшая судьба Марины Сармосян, экс-главврача родильного дома 27 (при ГКБ имени Спасокукоцкого).
Комсомольская правда 13:05
Авто

Новый Cadillac Escalade получит 38-дюймовый экран

Новый Cadillac Escalade первым из всех серийных автомобилей получит изогнутый OLED-дисплей.
110km.ru вчера в 01:18
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира

Вести.Ru 14:23
Политика

Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 11:29
Общество

Телеканалы требуют отключить трансляции эфиров в интернете

Российские медиахолдинги потребовали от операторов связи и кабельных операторов отключить трансляции эфирных версий своих телеканалов в интернете.
Smolnarod.ru 09:17
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 09:10
Футбол

Adidas подготовил новую форму для сборной России

Интерфакс-Спорт 10:48
Политика

Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными

Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
Известия 13:52
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
РИА Новости 09:30
Экономика

В ЦБ рассказали о росте сторонников безналичного расчёта в России

В 2018 году впервые доля респондентов, оплачивающих товары и услуги в основном наличными, оказалась менее 50% — 37% (против 59% в 2017-м).
RT на русском 14:51
Происшествия

В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку

Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости 13:46
Общество

Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
ТАСС 08:58
Гаджеты

Процессоры AMD Renoir для ноутбуков предложат интегрированную графику Vega 13

Что касается семейства мобильных гибридных процессоров AMD Renoir, то в него войдёт восемь моделей с уровнем TDP в 15 Вт и ещё шесть более мощных моделей с TDP в 45 Вт. Среди более мощных чипов будут присутствовать модели со встроенной графикой, включающей 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков.
3DNews 05:07
Технологии

Синяя подсветка на экране смартфона поможет лучше уснуть

Как сообщает ToDay News Ufa, британские ученые опубликовали исследования, из которых следует что лучшая подсветка для экранов гаджетов – синяя.
ToDay News Ufa вчера в 12:07
Армия и оружие

В «Уралтрансмаше» рассказали о модернизации мощнейшей пушки «Малка»

Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря.
Газета.Ru вчера в 10:36
Политика

Началось заседание Палаты представителей США по импичменту Трампа

Палата представителей Конгресса США начала заседание, на котором планируется провести процедуру импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Политическая Экспертиза 09:36
Политика

МИД призвал ОБСЕ «помочь» Зеленскому с допуском российских журналистов

Москва призывает ОБСЕ "помочь" президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить его обещание по допуску российских журналистов на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 08:02
Общество

Российский бизнесмен предложил уволить 25 млн человек

Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников.
Солидарность 08:04
Общество

В Одессу, мама: связаны ли Гуцериевы с контрабандой нефтепродуктов

Стала известна схема контрабандных поставок нефтепродуктов из России на Украину, с которыми могли быть связаны новости об обысках в квартире бизнесмена Михаила Гуцериева и в офисах его группы компаний «Сафмар».
Известия 14:31
Армия и оружие

Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту

Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Российская газета вчера в 18:42
Политика

В Боливии прокуратура выдала ордер на арест Эво Моралеса

Прокуратура Боливии в среду, 18 декабря, выдала ордер на арест бывшего президента этой страны Эво Моралеса.
Российская газета 13:38
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии возросло до 13 человек

REGNUM 14:39
Общество

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

REGNUM 02:15
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА победили сербскую "Црвену Звезду" в домашнем матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости 13:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное