Экономика
Комсомольская правдаРосстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза
Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
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Музыка
Мазаев назвал концерт перенесшего инсульт Носкова «жалким зрелищем»
Лидер российской группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев раскритиковал решение музыканта Николая Носкова, который выступил на сцене после перенесенного инсульта.
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
Политика
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными
Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
Общество
В Астраханской области сел ракетоносец Ту-22М3 с отказавшим двигателем
Музыка
Группа Aqua возвращается на сцену спустя 20 лет
Группа Aqua объявила о возвращении на сцену спустя 20 лет.
Общество
«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году
Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Экономика
Критическая отметка пройдена: Запад оценил подготовку Кремля к рецессии
Россия готовит свой государственный бюджет к противостоянию рецессии, связанной с падением цен на нефть и западными санкциями, считает журналист немецкого издания Die Welt Эдуард Штайнер.
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Наука
Награждение финалистов III Научно-практической конференции-конкурса «Школьная идея – 2020»
24 января 2020 года в 10.00 состоится финал III научной конференции «Школьная идея».
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Политика
На компьютере Путина установлена уязвимая версия Windows
На всех рабочих компьютерах Владимира Путина установлена Windows XP, заметили журналисты на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента РФ.
Общество
«Сафмар» опроверг сообщения об обысках у Михаила Гуцериева
Представитель «Сафмар» опроверг сообщения об обысках в доме миллиардера Михаила Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Наука
Теорию зрительной коры мозга опровергли
Политика
Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон об отмене депутатской неприкосновенности, передает УНИАН.
Политика
«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января
Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой».
Происшествия
Придется вернуть: задержанный во Внукове метадон принадлежит ООН
Партия с метадоном, задержанная в аэропорту Внуково в Москве, предназначена для лечения наркозависимых в Таджикистане, препарат закуплен в рамках помощи Глобальным Фондом ООН по борьбе со СПИДом.
Технологии
В WhatsApp найдена серьёзная уязвимость в групповых чатах
Выручит лишь удаление приложения и его повторная установка, но из-за этого пользователи уйдут из группового чата и потеряется история переписки.В настоящее время стала доступна возможность отладки параметров с помощью браузера и веб-интерфейса приложения WhatsApp.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Политика
ООН приняла предложенную РФ резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
Генассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, пишет РИА Новости.
Экономика
Россиянам пообещали рост пенсий
Реальный рост пенсий в России в 2020 году составит порядка трех процентов.
Политика
Началось заседание Палаты представителей США по импичменту Трампа
Палата представителей Конгресса США начала заседание, на котором планируется провести процедуру импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.