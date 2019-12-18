с чего всё началось

Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.

Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза

Общество В России вынесли приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина к двум годам лишения свободы условно.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил 400-тысячную LADA Vesta В этом месяце завод «Лада Ижевск» выпустил 400-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta с момента начала производства модели в сентябре 2015 года.

Происшествия В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.

Политика Россия и Украина согласовали транзит газа По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Общество Роскачество назвало лучшие игристые вина Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).

Политика Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать Турчинов добавил к своим тирадам и то, что с «агрессором нельзя договариваться, его нужно жёстко останавливать и побеждать».

Политика В ДНР предложили дату видеоконференции по обмену пленными с Киевом Глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова предложила провести видеоконференцию по вопросу обмена пленными между Киевом и Донбассом в понедельник, 23 декабря.

Шоу-бизнес Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.