Экономика
Комсомольская правдаРосстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза
Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
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с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 г., сообщило Министерство экономического развития в докладе «Картина деловой активности» за декабрь.Ведомости18 декабря в 11:09
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Росстат в четыре раза увеличил свою оценку роста реальных доходов россиян в этом году
Эхо Москвы18 декабря в 12:01
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