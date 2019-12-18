с чего всё началось

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Политика Комитет сената США одобрил санкции против России Санкции против госдолга по делу Скрипалей В августе США ввели второй пакет санкций против России по делу Скрипалей, который включает в себя ограничения на госдолг России и требование Вашингтона к международным организациям, например ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве.

Футбол Директор «Реала» возмутился отсутствием пенальти на Варане Директор мадридского "Реала" Эмилио Бутрагеньо прокомментировал эпизоды с неназначенными пенальти в ворота "Барселоны" в состоявшемся накануне "Эль Класико" (0:0), когда, по мнению мадридцев, в штрафной фолили на защитнике "королевского клуба" Рафаэле Варане.

Общество Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках Роскачество провело анализ искусственных елок из интернет-магазинов на присутствие в них опасных для организма веществ.

Экономика Глава Пенсионного фонда рассказал о росте пенсий в 2020 году Реальный рост пенсий в 2020 году составит примерно 3%. Об этом заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия-24».

Экономика России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.

Происшествия В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками Школьный автобус с 10 школьниками перевернулся под Иваново, дети не пострадали, взрослый сопровождающий получил ушибы, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Владислав Радостин.

Общество СМИ узнали порядок замены проржавевших номеров на кузове автомобиля Дополнительная маркировка транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме будет проходить по определенной процедуре, описанной в постановлении правительства, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Политика Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2» Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».

Общество НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом Компания объясняет необходимость обращения к зарубежным верфям тем, что в 2023 году планирует ввести "Обский СПГ" мощностью 5 млн тонн в год, а "Звезда", которую НОВАТЭК и так готов загрузить до 2030 года, просто не успеет построить газовозы.