Экономика
РБКРосстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
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с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку годовой динамики реальных располагаемых денежных доходов россиян за первые три квартала 2019 года, следует из декабрьского обзора Минэкономразвития «Картина деловой активности» (.pdf).РБКвчера в 10:47
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Росстат в четыре раза увеличил свою оценку роста реальных доходов россиян в этом году
Эхо Москвывчера в 12:01
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В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы всех водопропускных отверстий на «Комплексе защитных сооружений».
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