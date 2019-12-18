с чего всё началось

Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.

Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза

Происшествия В центре Москвы возобновилась стрельба Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.

Общество Нацбанк Украины ввел в обращение монету номиналом 5 гривен Национальный банк Украины ввел в пятницу в обращение монету номиналом 5 гривен (0,21 доллара), которая постепенно должна заменить банкноту соответствующего номинала, сообщила пресс-служба Нацбанка.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.

Политика Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов "Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.

Происшествия Похищенного младенца нашли спустя 55 лет В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.

Единоборства Денис Лебедев и Табисо Мчуну прошли процедуру взвешивания Уже завтра в Красноярске россиянин Денис Лебедев и африканец Табисо Мчуну встретятся на ринге, а сегодня они прошли обязательную процедуру взвешивания.

Происшествия В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы, на место происшествия уже прибыли спасатели и полицейские, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Религия Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину «За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.

Шоу-бизнес Людмила Максакова прокомментировала информацию о своей госпитализации Народная артистка РСФСР Людмила Максакова не подтвердила и не опровергла информацию о том, что была госпитализирована в больницу.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Происшествия Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.

Футбол Стали известны сроки восстановления Фарфана Врач московского "Локомотива" Никита Карлицкий рассказал о сроках восстановления перуанского форварда красно-зеленых Джеферссона Фарфана, сообщает "Чемпионат".