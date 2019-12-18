Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаРосстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза

Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
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с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 г., сообщило
 Министерство экономического развития в докладе «Картина деловой активности» за декабрь.
Ведомости18 декабря в 11:09

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Росстат объяснил пересмотр данных о доходах населения

Rambler News Serviceвчера в 03:43

Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян на 0,8%

RT на русском18 декабря в 11:58

Росстат повысил оценку реальных доходов за 2018-2019 год на фоне новых данных по вкладам

ПРАЙМвчера в 02:57

Росстат уточнил данные по реальным доходам населения России за 2019 год

Говорит Москвавчера в 02:53

Росстат в четыре раза увеличил свою оценку роста реальных доходов россиян в этом году

Эхо Москвы18 декабря в 12:01

Росстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения

РБКвчера в 03:37

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Ведомости18 декабря в 11:09
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Происшествия

В центре Киева совершено нападение на полицейских

REGNUM 06:06
Происшествия

В центре Москвы возобновилась стрельба

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
РБК вчера в 12:37
Общество

Нацбанк Украины ввел в обращение монету номиналом 5 гривен

Национальный банк Украины ввел в пятницу в обращение монету номиналом 5 гривен (0,21 доллара), которая постепенно должна заменить банкноту соответствующего номинала, сообщила пресс-служба Нацбанка.
ПРАЙМ 06:23
Культура

Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате

В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.
Pravda.Ru 17 декабря в 09:16
Политика

Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов

"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
РИА Новости 05:28
Политика

Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко

По результатам сегодняшних переговоров президентов России и Белоруссии осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности.
РБК 07:27
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

РИА Новости 02:33
Происшествия

Мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Газета.Ru вчера в 22:32
Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
Единоборства

Денис Лебедев и Табисо Мчуну прошли процедуру взвешивания

Уже завтра в Красноярске россиянин Денис Лебедев и африканец Табисо Мчуну встретятся на ринге, а сегодня они прошли обязательную процедуру взвешивания.
ТВ-Енисей 07:24
Происшествия

В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста

Мужчина забрался на опору Крымского моста в центре Москвы, на место происшествия уже прибыли спасатели и полицейские, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:10
Религия

Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину

«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
Украина.ру 07:27
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о новом долге Анастасии Заворотнюк

Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
РИА Новости 07:24
Шоу-бизнес

Людмила Максакова прокомментировала информацию о своей госпитализации

Народная артистка РСФСР Людмила Максакова не подтвердила и не опровергла информацию о том, что была госпитализирована в больницу.
Аргументы и Факты 04:31
Происшествия

Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
ТАСС 06:41
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

ToDay News Ufa 17 декабря в 08:26
Космос

Boeing сообщил о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner

ТАСС 07:40
Политика

Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Lenta.ru 05:35
Общество

Голикова назвала причины разрыва в зарплатах врачей

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах.
Газета.Ru 05:54
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Происшествия

Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
РИА Новости 06:10
Спорт

Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду в Токио

Газета.Ru 07:37
Политика

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
REGNUM 04:42
Армия и оружие

Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой

Актуальные Новости 05:20
Футбол

Стали известны сроки восстановления Фарфана

Врач московского "Локомотива" Никита Карлицкий рассказал о сроках восстановления перуанского форварда красно-зеленых Джеферссона Фарфана, сообщает "Чемпионат".
Газета.Ru 07:46
Происшествия

В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Российская газета 04:36
Гаджеты

Intel переманила к себе специалиста по гибридным процессорам из AMD

Компания Intel не стесняется копировать лучшие решения собственных конкурентов и переманивать к себе их же специалистов.
Игромания.ру 07:16
Космос

Рогозин назвал новое предназначение «Спектра-РГ»

Гендиректор госкорпорации отметил, что «Спектр-РГ» может с точностью измерять расстояние до любых объектов в космосе.
Взгляд.ру 07:25
Фигурное катание

Глейхенгауз: по возможности Косторная станет изучать четверные

Тренер-хореограф российской фигуристки Алены Косторной Даниил Глейхенгауз не исключил, что в будущем она будет работать над изучением четверных прыжков.
РИА Новости 02:51
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