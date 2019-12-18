Экономика
Комсомольская правдаРосстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза
Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
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с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 г., сообщило Министерство экономического развития в докладе «Картина деловой активности» за декабрь.Ведомости18 декабря в 11:09
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Росстат в четыре раза увеличил свою оценку роста реальных доходов россиян в этом году
Эхо Москвы18 декабря в 12:01
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Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщал, что нападавшие открыли стрельбу в приемной спецслужбы, после чего перестрелка продолжилась на парковке у здания.
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В Москве мужчина забрался на арку Крымского моста
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Религия
Патриарх Кирилл надеется, что религиозный мир вернется на Украину
«За короткий период было захвачено около 100 храмов: беззаконным образом переоформлялись и подделывались документы общин, наших верующих и духовенство избивали, против них были приняты дискриминирующие нормы религиозного законодательства, в СМИ и интернете была развернута клеветническая информационная кампания», — цитирует патриарха РИА Новости.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о новом долге Анастасии Заворотнюк
Некоторые СМИ сообщили, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
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Народная артистка РСФСР Людмила Максакова не подтвердила и не опровергла информацию о том, что была госпитализирована в больницу.
Происшествия
Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
Наука
Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Общество
Голикова назвала причины разрыва в зарплатах врачей
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, чем объясняется разница зарплат врачей в регионах.
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Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
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В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях
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Стали известны сроки восстановления Фарфана
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Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
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Компания Intel не стесняется копировать лучшие решения собственных конкурентов и переманивать к себе их же специалистов.
Космос
Рогозин назвал новое предназначение «Спектра-РГ»
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Глейхенгауз: по возможности Косторная станет изучать четверные
Тренер-хореограф российской фигуристки Алены Косторной Даниил Глейхенгауз не исключил, что в будущем она будет работать над изучением четверных прыжков.