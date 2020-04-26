Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРосстат сообщил о падении реальных доходов граждан

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе — марте сократились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Соответствующие данные содержатся в отчете Росстата.
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Росстат сообщил о падении реальных доходов граждан

РИА Новости21:44

Росстат зафиксировал начавшееся сокращение реальных доходов россиян

Эхо Москвы20:04

Росстат: реальные доходы граждан сократились с начала года

Газета.Ru18:16

Росстат отчитался о снижении реальных доходов россиян

Московский Комсомолец18:23

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

News.ru18:17

Росстат зафиксировал снижение реальных доходов россиян

Телеканал 360°18:50

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

РБК17:00
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Общество

В Москве умерли 38 больных коронавирусом

В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ 16:31
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NYT: спрос на препараты от малярии в США вырос в 46 раз

По данным газеты, спрос на противомалярийные медикаменты вырос в 46 раз на следующий день после пресс-конференции Трампа 19 марта, во время которой президент США впервые заявил об эффективности препаратов.
РИА Новости 20:57
Здоровье

В Забайкалье за сутки 10 человек заразились коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом в Забайкальском крае за сутки выросло с 73 до 83, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 23 апреля в 23:11
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Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия 14:05
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Энергетика

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США и уже сравнили ее с нападением на Пёрл-Харбор.
РИА Новости вчера в 01:00
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Армия и оружие

Военные врачи помогут в лечении больных коронавирусом в Подмосковье

Врачи Министерства обороны РФ помогут в лечении зараженных коронавирусной инфекцией в Московской области по просьбе губернатора региона Андрея Воробьева.
Вечерняя Москва вчера в 10:20
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Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК вчера в 10:29
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Общество

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер во время пандемии

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга пояснил возможные обстоятельства смерти четырех медсестер, чьи имена приводятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии коронавируса.
РИА Новости 16:44
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Происшествия

В Неваде три человека погибли при крушении легкомоторного самолета

РИА Новости 20:02
Хоккей

Мозякин может продлить контракт с «Металлургом» на следующей неделе

Матч ТВ 13:14
Общество

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Коммерсантъ 16:41
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Авто

Автомобили Toyota останутся без мотора V8

В ближайшие три года компания Toyota прекратит выпуск атмосферного мотора V8 5.7, который устанавливается на внедорожники Land Cruiser 200, Lexus GX 460 и LX 570, и ряд других моделей.
Motor вчера в 10:06
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Культура

Коммунист Гаврилов пожаловался на сериал про Зулейху в Прокуратуру

Республика Татарстан 13:09
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Здоровье

В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса

В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Амур.инфо 02:13
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Общество

Названы подмосковные города, где больше всего больных коронавирусом

В Одинцове зарегистрировано 597 случаев заражения, на втором месте находятся Люберцы — 523 случая, на третьем Красногорск — 431.
Life.ru 18:35
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Армия и оружие

Гайдук призвал власти Украины укрепить морскую политику

Необходимость Украины ввести новую морскую политику наступательного характера и защитить страну от берегов противника обозначил бывший командующий украинских ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук.
Политика Сегодня 13:55
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
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Энергетика

Алекперов исключил понижение цен на бензин в России

Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
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Экономика

В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
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Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
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Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
Орловское информбюро 06:08
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Политика

Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу

Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 09:28
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Технологии

Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей

Windows 10 совсем недавно выпустила обновление KB4549951, после установки которого у большинства пользователей были удалены все личные файлы.
Live24 вчера в 07:12
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Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
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Наука

Останки лягушки впервые нашли в Антарктиде

Группа ученых из Швеции, Аргентины и Швейцарии обнаружила фрагменты скелета лягушки, которая обитала на территории Антарктиды миллионы лет назад.
Известия 20:02
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Космос

Доказана возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере

Телеканал 360° 21:23
Общество

Глава новосибирского МВД подал в отставку

Рапорт об увольнении подал начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов, который занимал эту должность с февраля 2015 года.
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 01:47
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Общество

Помощник Путина назвал приоритеты для власти

Орешкин подчеркнул, что по этим пунктам во всем мире наблюдаются негативные тренды.
Lenta.ru 15:24
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Здоровье

В Хабаровском крае выявлено 379 человек, больных коронавирусом

Среди 28 новых случаев заболевания вирусом COVID-19 х около 60,0% являются бессимптомными носителями.
Transsibinfo 08:20
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Футбол

Александр Кокорин: Хотел бы перейти в «Рому»

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:19
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