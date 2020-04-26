с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Росстат, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 6,6K

Религия Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.

Общество Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России. 1K

Политика Поручение главы Хакасии - начало беспрецедентной информационной закрытости Как стало известно 19rus.info, архитектором данного Поручения стал первый заместитель главы Николай Миронов.

Шоу-бизнес Джиган показал видео с шикарного дня рождения дочери Недавно Джиган анонсировал у себя в Instagram выход своего нового трека «Тайны» ко дню рождения супруги и их дочери Майи. 4

Гаджеты Представлен OpenCL 3.0: без прошлого нет будущего Khronos Group представила предварительные спецификации стандарта вычислений общего назначения с использованием графических и иных процессоров — OpenCL 3.0.

Политика Песков ответил на сообщения СМИ о попытке отравить чешских чиновников Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о расследовании чешской прессы относительно гражданина РФ, якобы прибывшего в страну с целью покушения на чиновников. 204

Здоровье Ученый дал прогноз по динамике смертности от COVID-19 в России Если нынешние тенденции по смертности от COVID-19 сохранятся, количество летальных исходов достигнет в России китайских значений при превышении числа завершенных случаев болезни (количество выздоровевших и умерших) отметки 47 тысяч. 1

Футбол Гончаренко покинет пост главного тренера ЦСКА «По моим данным, клуб ищет нового главного тренера, при этом основного кандидата на этот пост пока нет», — говорится в сообщении. 2

Общество В Китае за сутки выявили всего шесть случаев заражения коронавирусом Только шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае за минувшие сутки, выздоровел 81 пациент, летальных исходов не было, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР. 2

Общество В Госдуме выступили против переноса майских праздников Перенос выходных 1–5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса. 1,2K

Здоровье В России назвали опасность госпитализации при коронавирусе Директор института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, профессор РАН Александр Лукашев назвал опасность госпитализации при заражении коронавирусом. 1

Экономика Михаилу Прохорову предложили стать деканом в Финансовом университете Российскому бизнесмену и миллиардеру Михаилу Прохорову предложили стать деканом в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации. 1

Общество Россиян ждет совсем другая жизнь после пандемии, заявил эксперт Жителей России ждет новая нормальность, люди будут жить совершенно иначе в сравнении с январем этого года, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".