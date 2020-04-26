с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Росстат, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия В Бурятии умер третий пациент с коронавирусом По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на 28.04.2020 зарегистрировано 245 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. 3

Общество В Госдуме назвали единственный способ победить коронавирус Лишь сохранение ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, позволит разорвать эпидемиологическую цепочку и поможет прийти к снижению числа заражений коронавирусом. 14

Экономика Банки оценили, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии.

Здоровье Ученый дал прогноз по динамике смертности от COVID-19 в России Если нынешние тенденции по смертности от COVID-19 сохранятся, количество летальных исходов достигнет в России китайских значений при превышении числа завершенных случаев болезни (количество выздоровевших и умерших) отметки 47 тысяч. 1

Общество В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов. 255

Технологии Объяснили дешевизну многоразовых ракет Илона Маска Дешевизна многоразовых ракет, представленных американской организацией SpaceX, обусловлена тем, что полная стоимость изначально оплачивается NASA или ВВС США. 112

Здоровье В Приморье число зараженных коронавирусом выросло до 347 человек Число заболевших коронавирусом в Приморье за сутки выросло на 45 человек, достигнув 347, сообщает правительство региона.

Общество Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших. 4

Здоровье Врач курской инфекционной больницы записала обращение Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции. 79

Происшествия В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК России по региону.

Кино Beat Film Festival покажет фильмы на «КиноПоиск HD» Российский международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival покажет фильмы своей программы на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD».

Хоккей Крылов поддержал введение жесткого потолка зарплат в КХЛ Глава совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов выступил за введение жесткого потолка зарплат в КХЛ в следующем сезоне, отмечает «Чeмпионат».

Общество Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии. 4

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