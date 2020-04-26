с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Росстат, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса Миллиардер и филантроп Билл Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса. 2

Религия Православные верующие отмечают день поминовения усопших - Радоницу На Радоницу, девятый день после Пасхи, в храмах возобновляются поминовения усопших, которые не совершались с начала Страстной недели.

Политика В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане. 204

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 1K

Общество Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен 27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних. 158

Политика Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП «В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент. 385

Экономика Россия приостанавливает экспорт зерна Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ. 671

Финансы Названы альтернативы банковским вкладам для россиян Ранее стало известно, что средний вклад россиянина в банке равен 200 тысяч рублей.

Общество Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших. 3

Кино «Психо» и «Чужой» возглавили рейтинг лучших хорроров всех времен Фильм Альфреда Хичкока "Психо" (1960) возглавил абсолютный рейтинг лучших хорроров всех времен, составленный "Настоящим страшным телевидением".

Общество Источники дыма в самых грязных городах РФ протестируют карантином Источники дыма в самых грязных городах РФ протестируют карантином Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Роспотребнадзору и Росгидромету провести дополнительные измерения качества воздуха в 12 городах с самым сильным уровнем загрязнений в России.

Общество «Будет другой мир»: России предрекли «посткарантинную» реальность Москва, 27 апреля 2020, 18:09 — REGNUM После выхода из режима самоизоляции Россия не вернётся к той жизни, которая была до введения ограничений.