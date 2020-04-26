с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Росстат, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Минюст отказался от повышения размеров штрафов в новой редакции КоАП «По результатам публичного обсуждения проекта нового КоАП решено согласиться с необходимостью снижения до действующего уровня размеров административных штрафов по тем составам административных правонарушений, по которым предусматривалось их повышение», — говорится в сообщении министерства. 1

Хоккей Третьяк — лучший вратарь века. Его сэйвы были бесподобны ИИХФ признала его лучшим вратарем XX века. С 2006 года он занимает пост президента ФХР.

Спорт Легков прокомментировал исключение Сундбю из сборной Норвегии Тренерский штаб сборной Норвегии по лыжным гонкам не смотрит на былые заслуги и часто делает ставку на молодежь, что могло послужить причиной невключения двукратного олимпийского чемпиона Мартина Йонсруда Сундбю в состав команды, считает чемпион Игр-2014 Александр Легков.

Общество Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. 211

Политика Названа дата нового обращения Путина к нации из-за коронавируса Президент России Владимир Путин обратится к россиянам с новой информацией по поводу эпидемии коронавирусной инфекции в стране во вторник, 28 апреля.

Политика Трампа возмутила статья NYT о его привычках на работе Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на The New York Times после публикации о его привычках на работе.

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 2,3K

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 107

Политика Пушков рассказал, что необходимо для защиты людей от пандемии Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в условиях пандемии коронавируса людям необходимо сильное и эффективное правительство, а идея о "ненужности правительства в мире" уничтожена эпидемией. 3

Здоровье Коронавирус выявили еще у 24 жителей Приморья В Приморском крае в воскресенье выявили еще 24 заболевших коронавирусом. Общее число выявленных больных достигло 278. 3

Общество ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений. 759

Энергетика WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.

Происшествия На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780 В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 780 человек, в том числе зафиксировано 19 случаев летального исхода. 843

Общество В Москве умер 31 пациент с коронавирусом За сутки в столице умер 31 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. 174