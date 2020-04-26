Экономика

Lenta.ruLenta.ruРосстат увидел сокращение реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Росстат, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Реальные располагаемые доходы
 россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.
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Главные новости к утру 26 апреля

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Экономист Колташов: Росстат не увидит снижения «серых» доходов россиян

Национальная служба новостей03:52

В Росстате сообщили о начавшемся сокращении реальных доходов населения

REGNUM02:46

Росстат рассказал о сокращении реальных располагаемых доходов россиян

РИА Новости03:44

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

ТАССвчера в 23:01

Росстат отчитался о сокращении реальных располагаемых доходов россиян

РБКвчера в 17:00
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Белоусова попросили сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

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REGNUM 24 апреля в 03:58
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Общество

Еще 153 случая коронавируса выявлено в Нижегородской области

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Армия и оружие

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«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
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РИА Новости 05:26
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Политика

Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима

Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев.
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Общество

Италия будет закрыта для иностранных туристов до конца года

Страна закрыла свои границы до конца года, объявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.
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Максим Галкин рассказал о брачном контракте с Аллой Пугачевой

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На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
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За сутки в России выявили 6361 новый случай коронавирусной инфекции

В России за последние сутки зарегистрировали 6 361 новый случай коронавирусной инфекции, умерли 66 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
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Происшествия

На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19

Заключенные Черновицкого СИЗО на Украине устроили протест, когда туда доставили осужденного с диагнозом COVID-19, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
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В Сети появилось видео сопровождения Су-27 бельгийского истребителя

На видео, сделанном из кабины истребителя, видно, как один из Су-27 приближается к F-16 почти вплотную, после чего улетает.
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Коронавирус подтвержден еще у 14 жителей Татарстана, 11 человек выздоровели, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в республике составило 426, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 24 апреля в 04:22
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REGNUM 05:18
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Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс

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Общество

В Тульской области еще 44 жителя заразились коронавирусом

Сегодня региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией.
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Общество

В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом

Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
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Здоровье

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
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Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
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Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

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Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
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Общество

Из-за массового заражения коронавирусом введен карантин в Дивееве

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел карантин на территории села Дивеево, подписав постановление.
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В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

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Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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