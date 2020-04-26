с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Росстат, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним. 4,6K

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 40

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 739

Футбол Спаллетти может стать главным тренером «Ньюкасла» Спаллетти покинул Интер летом прошлого года, после чего главным тренером миланского клуба стал Антонио Конте.

Здоровье В Оренбуржье выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом Татьяна Савинова отметила, что новая мера – обязательная томография легких при коронавирусе – позволила на ранних стадиях выявить у 8 пациентов рак легкого. 63

Общество Коронавирус подтверждён у 874 российских военных «Установлено 874 военнослужащих с положительными результатами, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России — 314 человек, в изоляторах по месту службы — 175 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения — шесть человек, изолированы на дому — 379 человек», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны. 267

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,7K

Общество В Сербии гражданам запретили выходить из дома с 30 апреля по 4 мая Правительство Сербии приняло решение о запрете гражданам выходить из дома с 30 апреля до 4 мая в связи с эпидемией коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров. 6

Общество До конца года в Италии будут закрыты границы для туристов Министр культуры и туризма республики Дарио Франческини рассказал, что страна до конца 2020 года не собирается открывать границы для иностранных туристов. 274

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,5K

Общество В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи Ранее СМИ писали о том, что тестировать всех священников на COVID-19 по распоряжению мэра Виталия Кличко начали только после того, как инфекция широко распространилась по Лавре. 654

Спорт Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам Как сообщает NRK, Сундбю не будет в составе сборной впервые за 13 лет, а предстоящий в Оберстдорфе чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта, станет, вероятно, последним в карьере 35-летнего норвежца.

Наука Cамодельные двухслойные маски задерживают до 99% частиц аэрозолей Физиками из США было выяснено, что двухслойные маски из хлопчатобумажной и шелковой ткани задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей. 78

Происшествия Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. 68

Политика В Чернобыльской зоне ликвидировали все источники огня Украинские спасатели ликвидировали все источники огня в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

Авто В сети раскрыли внешность нового BMW 2-Series Фотографии нового купе BMW 2-Series, сделанные до официальной премьеры, опубликовали пользователи тематического форма 26 апреля на портале 2addicts.com.

Общество Мишустин утвердил правила субсидирования туроператоров Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое регламентирует выделение туроператорам в 2020 году субсидий на возмещение затрат, вызванных пандемией коронавируса. 26

Армия и оружие В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. 767

Армия и оружие Минобороны закупает способных контролировать полмира роботов Беспилотный аппарат большой продолжительности полета «Орион» встанет на вооружение Минобороны.