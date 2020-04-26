с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат, передает РБК. Инфляция составила 2,4% в годовом выражении, в том числе — 2% по продовольственным товарам.

Общество Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%. 353

Общество Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия. 928

Энергетика Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери Нефтяников и бюджет в этом году ждут рекордные потери Российская нефтяная отрасль в 2020 году может не досчитаться минимум $18 млрд выручки в связи со снижением цен на нефть и сокращением добычи в рамках сделки ОПЕК+, считают аналитики Argus.

Космос SpaceX снизит яркость спутников ради астрономов Как сообщает TechCrunch, в SpaceX изменят угол наклона солнечных панелей на космических аппаратах, а все новые спутники, начиная с 9-го запуска, получат специальные "зонтики" из особой тёмной радиопрозрачной пены, которая поможет понизить количество отражаемого света. 2

Политика США обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус Питер Наварро, американский экономист и советник Белого Дома, рассказал, что КНР завезла в США непригодные для использования тесты по выявлению коронавирусной инфекции в организме человека. 2

Политика Захарова назвала фейком сообщения о приезде спецагента России в Чехию Сообщения в чешских СМИ о прибытии в страну сотрудника российских спецслужб являются фейком и могут стать поводом для журналистского расследования, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 10

Происшествия В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару. 62

Политика Бибилов вернул Цхинвалу название Сталинир Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о временном переименовании Цхинвала в Сталинир - его советское название.

Общество Губернатор Подмосковья извинился за долгое ожидание скорых Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев извинился перед жителями за долгое ожидание скорой помощи. Об этом он заявил в своем Instagram. 3

Политика Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя. 28

Армия и оружие Появилось видео прыжка российских десантников в Арктике На официальном YouTube-канале российского Минобороны было опубликовано видео, на котором запечатлен первый в истории прыжок служащих ВДВ России с высоты 10 тыс. м в Арктике в районе архипелага Земля Франца Иосифа. 2,4K

Энергетика ЛУКОЙЛ приостановит 20% бурения в Западной Сибири Почему ЛУКОЙЛ сокращает бурение Один из собеседников среди подрядчиков ЛУКОЙЛа утверждает, что на полгода — с начала мая и до начала ноября — планируется приостановить работу 26 буровых станков из около 130 (20%), которые ведут бурение для компании.

Политика Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая. 6

Экономика Российские банки перестали работать с платёжными системами вне закона Закон устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок осуществления денежных переводов, использования электронных средств платежа, мобильных платежей, а также определяет порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

Общество PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием. 326

Общество «Яндекс» выделял в результатах поиска негативные статьи о Навальном; компания назвала это «экспериментом» Как пишет издание, один из пользователей TJournal в ночь на 27 апреля заметил, что при запросе «Навальный» в сервисах «Яндекс.Видео», «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Кью» отображаются материалы с «негативной окраской политика».

Армия и оружие Война: Наркоминдел СССР разослал ноту о чудовищных злодеяниях фашистов 27 апреля 1942 года наркомат иностранных дел СССР разослал представителям всех стран, с которыми поддерживались дипломатические отношения, ноту «О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности германского правительства и командования за эти преступления».