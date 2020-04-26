с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Росстат, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. 5,8K

Политика Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году. 182

Наука Разработан уникальный тест для ранней диагностики болезни Альцгеймера Команда ученых разработала новый тест, который в случае развития болезни Альцгеймера показывает два уровня изменений в нервной ткани.

Общество Курганская область приостановит продажу алкоголя Власти Курганской области объявили о приостановке продажи алкоголя с 30 апреля по 10 мая, пишет региональный оперштаб. 321

Политика Режим ограничений в России могут продлить после 30 апреля В качестве вероятного срока названо 11 мая. Об этом сообщил сегодня губернатор Олег Кувшинников на заседании областного оперативного штаба. 2

Происшествия Шестеро погибли, отравившись неизвестной жидкостью под Новосибирском Шесть человек стали жертвами отравления неизвестной жидкостью в Новосибирской области.

Общество Умер известный итальянский левый журналист Джульетто Кьеза В Италии на 80-м году жизни умер известный левый журналист, писатель и политический деятель Джульетто Кьеза, сообщила 26 апреля его жена Фьямметта Кукурния, сообщает La Repubblica. 284

Экономика Белоруссия рассчитывает на внешнюю поддержку в размере до $2,5 млрд Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что республика видит возможность поддержки от международных финансовых организаций для борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 в размере до $2,5 млрд. 1

Происшествия В Хакасии подтверждено восемь новых случаев заражения коронавирусом Всего к 27 апреля в Хакасии зарегистрировано 184 подтверждённых случая заражения коронавирусом, в том числе 15 человек уже выздоровели. 7

Общество На майских выходных в России может потеплеть до 15 градусов Ранее, 24 апреля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к первым праздничным выходным с 1 по 5 мая в Москве потеплеет.

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 374

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1K

Происшествия На судне в Холмске пинают и давят мешающих разгрузке птиц Прежде чем начинать разгрузку нужно было их убрать, не понимаю, почему команда этого не сделала, — рассказывает руководитель фонда Александр Иванов.

Происшествия Задержанного нарушителя карантина жестоко избила полиция на Алтае В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю организовали проведение проверки по факту публикации в соцсетях видео-ролика, на котором запечатлено, как сотрудник полиции избивает задержанного мужчину. 49

Здоровье В Забайкалье зафиксировали еще 13 случаев коронавируса Количество зараженных коронавирусом в Забайкальском крае с момента начала пандемии превысило 100 человек, за минувшие сутки заразились 13, сообщает пресс-служба регионального правительства. 22

Политика Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 163