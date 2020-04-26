с чего всё началось

Реальные доходы россиян в январе-марте 2020 года сократились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в отчете Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе. 881

Экономика Мишустин: компании с техническими задолженностями получат господдержку Москва, 27 апреля 2020, 11:25 — REGNUM Компании, имеющие технические задолженности по налогам и взносам, смогут рассчитывать на получение государственную поддержку в условиях распространения коронавируса. 2

Путешествия Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам. 36

Политика Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме российских Вооруженных сил, но считает, что пока рано таким образом оценивать его работу. 472

Авто В России открылся автосалон, продающий советские автомобили Из-за затяжной эпидемии мировая экономика подорвана, и в России может сократиться число дилеров, продающих новые автомобили, но это не помешало рязанцам открыть автосалон, где торгуют советскими автомобилями. 130

Политика Кабмин доложит Путину о вариантах изменения мер по коронавирусу Правительство России в ближайшее время намерено доложить президенту Владимиру Путину о возможных вариантах изменения ограничительных мер, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19. 4

Общество Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий. 35

Политика Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала. 186

Хоккей В омский «Авангард» может вернуться Александр Свитов Александр Свитов, Денис Кокарев и Никита Комаров могут в следующем сезоне КХЛ выйти на лед в форме омского «Авангарда».

Политика Посольство США удалило сообщения о своей лаборатории на Украине Американское посольство на Украине удалило со своего сайта информацию о работе лабораторий в стране, которые занимаются изучением опасных для человека патогенов.

Общество Италия может закрыть границы для туристов до конца года Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что страна не будет открывать границы для иностранных туристов до конца года. 294

Игры Cyberpunk 2077 покажут на цифровом мероприятии Summer of Gaming в июне Портал IGN у себя на сайте объявил нового участника программы своего цифрового мероприятия Summer of Gaming — им стала горячо ожидаемая ролевая игра Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED.