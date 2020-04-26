Экономика
Российская газетаРосстат зафиксировал сокращение реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в январе-марте 2020 года сократились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в отчете Федеральной службы государственной статистики (Росстата).
Читать в источнике
Оценить4,1K
с чего всё началось
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.РИА Новостивчера в 03:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт оценил данные Росстата о доходах россиян: коронавирус не виноват
Московский Комсомолецвчера в 12:45
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:39, Ашберн
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 25 апреля в 06:41
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
Общество
Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант" рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное обучение.
РИА Новости 04:45
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Экономика
Мишустин: компании с техническими задолженностями получат господдержку
Москва, 27 апреля 2020, 11:25 — REGNUM Компании, имеющие технические задолженности по налогам и взносам, смогут рассчитывать на получение государственную поддержку в условиях распространения коронавируса.
REGNUM 04:25
Общество
В Госдуме чиновникам советуют готовиться к «новой нормальности»
Москва, 27 апреля 2020, 09:48 — REGNUM В Госдуме советуют чиновникам подготовиться к «новой нормальности» после пандемии коронавируса.
REGNUM 02:48
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
Общество
«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса
Акция «Бессмертный полк» из-за ограничений, связанных с коронавирусом, пройдет 9 мая в формате видеотрансляции.
РБК 05:49
Религия
Челябинская епархия с 29 апреля закрывает храмы для прихожан
Некоторые богослужения, включая вечерние службы, по решению митрополита, в храмах области не проводили уже после Пасхи, с 20 апреля.
Эхо Москвы в Челябинске 04:43
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Президент России Владимир Путин знает о мозаике с его изображением в строящемся храме российских Вооруженных сил, но считает, что пока рано таким образом оценивать его работу.
Известия вчера в 10:47
Авто
В России открылся автосалон, продающий советские автомобили
Из-за затяжной эпидемии мировая экономика подорвана, и в России может сократиться число дилеров, продающих новые автомобили, но это не помешало рязанцам открыть автосалон, где торгуют советскими автомобилями.
AvtoVolgograda.ru 25 апреля в 02:53
Здоровье
Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса
Руководитель Бурятии Алексей Цыденов заявил, что медики, зараженные коронавирусом, сами скрывали симптомы заболевания.
Московский Комсомолец вчера в 11:37
Политика
Кабмин доложит Путину о вариантах изменения мер по коронавирусу
Правительство России в ближайшее время намерено доложить президенту Владимиру Путину о возможных вариантах изменения ограничительных мер, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:12
Гаджеты
Xiaomi официально представила MIUI 12
Машины и Механизмы 04:39
Общество
Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей
Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий.
Известия 05:00
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM 25 апреля в 09:45
Хоккей
В омский «Авангард» может вернуться Александр Свитов
Александр Свитов, Денис Кокарев и Никита Комаров могут в следующем сезоне КХЛ выйти на лед в форме омского «Авангарда».
Омскрегион 04:01
Политика
Посольство США удалило сообщения о своей лаборатории на Украине
Американское посольство на Украине удалило со своего сайта информацию о работе лабораторий в стране, которые занимаются изучением опасных для человека патогенов.
РЕН ТВ 05:12
Общество
В Сингапуре назвали дату окончания эпидемии COVID-19 в России
Сингапур, 27 апреля 2020, 12:04 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции полностью прекратится в России 20 июля.
REGNUM 05:04
Общество
Италия может закрыть границы для туристов до конца года
Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини заявил, что страна не будет открывать границы для иностранных туристов до конца года.
Mockva.ru вчера в 01:28
Игры
Cyberpunk 2077 покажут на цифровом мероприятии Summer of Gaming в июне
Портал IGN у себя на сайте объявил нового участника программы своего цифрового мероприятия Summer of Gaming — им стала горячо ожидаемая ролевая игра Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED.
3DNews 06:12
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарка рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Общество
В Волгоградской области отказались вводить цифровые пропуска
В Волгоградской области не станут водить цифровые пропуска. Ранее эту идею прорабатывали в регионе.
ФедералПресс 05:29
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 25 апреля в 14:10
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39