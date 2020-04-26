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Lenta.ruLenta.ru
Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян
РБК
  • Вести.Ru0:28
  • Москва 2410:45
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Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Росстат, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.В источнике
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С чего всё начиналось
Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции) в первом квартале сократились на 0,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года и на 25% — с концом прошлого года.
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