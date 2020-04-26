с чего всё началось

Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Росстат, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Экономика ЦБ предложил освободить граждан от страхования ипотеки Перекладывание ответственности за страхование на банк, полагают в ЦБ, приведет к снижению его стоимости (банк сможет получить более выгодные условия, в том числе за счет эффекта масштаба) и к большей прозрачности условий ипотеки для граждан: не будет расходов и комиссий по страхованию, не заложенных в полную стоимость кредита. 20

Армия и оружие В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. 840

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Политика ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа. 115

Гаджеты Apple отложила массовое производство новых iPhone «По словам знакомых с ситуацией источников, Apple Inc отложит массовое производство своих флагманских iPhone примерно на месяц, так как пандемия коронавируса ослабляет глобальный потребительский спрос и нарушает производство в Азии, являющейся центром цепочки поставок бытовой электроники», — говорится в материале. 1