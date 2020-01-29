Экономика

ДождьДождьРосстат: в 2019 году реальные доходы россиян выросли на 0,8%

За 2019 год реальные располагаемые доходы россиян выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в отчете Росстата. Самый большой рост реальных доходов произошел в IV квартале 2019 года — на 1,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
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Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

РБК28 января в 10:51

Что меняет рост реальных располагаемых доходов на 0,8%

Ведомости29 января в 16:06

Доходы граждан не удержались в плюсе

Коммерсантъ28 января в 17:18

Частичное восстановление потерянного: эксперт о росте доходов населения

REGNUMвчера в 07:23

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году выросли на 0,8%

ТАСС28 января в 08:42

Реальные доходы населения России растут второй год подряд

Rambler News Service28 января в 10:39

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

Интерфакс28 января в 08:09
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Напомним, что изначально футболиста хотели отправить в аренду в "Сочи", однако тот отказался.
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Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

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Российская газета вчера в 17:01
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Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
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Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 01:20
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Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Известия вчера в 18:44
Авто

Mazda привезет в Россию новый кроссовер Mazda CX-30

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Эйнштейн был прав. Пространство-время вращается вокруг мертвой звезды

Пространство-время действительно вращается под действием массивных тел, как предполагали ученые.
ITZine.ru вчера в 16:13
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Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти

Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 1 февраля повышается более чем на 6 процентов.
Национальная служба новостей вчера в 08:47
Политика

Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщает ТАСС. Ранее в связи с утратой доверия ушел в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Газета.Ru 01:19
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Греческий защитник Пападопулос перейдет в московское «Динамо»

NewInform вчера в 23:53
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Мишустин рассказал, что необходимо для цифровой трансформации

"Цифровая трансформация требует переосмысления роли государства и организации работы, если хотите, федеральных органов или других органов власти", - сказал Мишустин.
РИА Новости 00:55
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

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Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
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Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

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Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
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Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
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Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
РИА Новости вчера в 06:54
Культура

Голограмма Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя «Дома-2»

Голограмма Людмилы Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя "Дома-2" Валерия Комиссарова.
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Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова

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Как изменится жизнь россиян с 1 февраля

В начале февраля вырастет размер единой денежной выплаты, которую получает около 60 категорий федеральных льготников, — она вырастет почти на 3,1%, что соответствует уровню инфляции за прошлый год.
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Общество

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ вчера в 14:51
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