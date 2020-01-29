Экономика
ДождьРосстат: в 2019 году реальные доходы россиян выросли на 0,8%
За 2019 год реальные располагаемые доходы россиян выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в отчете Росстата. Самый большой рост реальных доходов произошел в IV квартале 2019 года — на 1,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
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Футбол
Кокорин: уйду в аренду, когда в «Зените» скажут, что я не нужен
Напомним, что изначально футболиста хотели отправить в аренду в "Сочи", однако тот отказался.
Политика
Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Общество
Роскачество оценило вина в картонной упаковке
Роскачество проверило качество вина в картонных упаковках в России. О результатах рассказывается на сайте организации.
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы водителям за превышение скорости
Штраф за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагается повысить с 500 рублей до трех тысяч, а превышение с 40 до 60 километров в час наказывать штрафом в четыре тысячи рублей.
Армия и оружие
Израиль ударил по объектам ХАМАС в Газе в ответ на обстрелы
Израильские ВС нанесли удары по военной инфраструктуре палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрелы территории еврейского государства.
Футбол
«Сельта» объявила о переходе Смолова
Испанская «Сельта» объявила о подписании российского форварда Фёдора Смолова. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Шоу-бизнес
Алексей Панин: «Помню, как Гарик Харламов передо мной прыгал»
Фигурное катание
Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира
Руководство Федерации фигурного катания на коньках России определило состав сборной на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 18 по 22 марта.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП
Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Экономика
Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе
Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Авто
Mazda привезет в Россию новый кроссовер Mazda CX-30
Космос
Эйнштейн был прав. Пространство-время вращается вокруг мертвой звезды
Пространство-время действительно вращается под действием массивных тел, как предполагали ученые.
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Тариф на транзит российской нефти через территорию Белоруссии с 1 февраля повышается более чем на 6 процентов.
Политика
Правительство Чувашии ушло в отставку
Правительство Чувашии ушло в отставку, сообщает ТАСС. Ранее в связи с утратой доверия ушел в отставку глава Чувашии Михаил Игнатьев.
Футбол
Греческий защитник Пападопулос перейдет в московское «Динамо»
Политика
Мишустин рассказал, что необходимо для цифровой трансформации
"Цифровая трансформация требует переосмысления роли государства и организации работы, если хотите, федеральных органов или других органов власти", - сказал Мишустин.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции
Новый раздел, основанный на уникальных рассекреченных документах из фондов центрального архива военного ведомства, стал продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Генеральная прокуратура России обязала Следственный комитет России переквалифицировать обвинение в деле сестер Хачатурян с убийства на необходимую оборону, что повлечет за собой прекращение уголовного преследования.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Происшествия
В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Мать экс-футболиста «Зенита» Андрея Аршавина прокомментировала выселения своей бывшей невестки Алисы Казьминой.
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
Культура
Голограмма Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя «Дома-2»
Голограмма Людмилы Гурченко станет ведущей нового шоу от создателя "Дома-2" Валерия Комиссарова.
Происшествия
Суд арестовал бывших полицейских по делу Голунова
Футбол
«Барселона» в последний момент отказалась подписывать Бакамбу
Каталонская «Барселона» договорилась с китайским клубом «Бейцзин Гуоань» об аренде конголезского форварда Седрика Бакамбу, однако передумала в последний момент, утверждает Radio Catalunya.
Общество
Как изменится жизнь россиян с 1 февраля
В начале февраля вырастет размер единой денежной выплаты, которую получает около 60 категорий федеральных льготников, — она вырастет почти на 3,1%, что соответствует уровню инфляции за прошлый год.
Общество
ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.