Экономика

ДождьДождьРосстат: в 2019 году реальные доходы россиян выросли на 0,8%

За 2019 год реальные располагаемые доходы россиян выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в отчете Росстата. Самый большой рост реальных доходов произошел в IV квартале 2019 года — на 1,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
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