Экономика
КоммерсантъРосстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%
Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf). В денежном выражении пенсия составила 14 163 руб.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 17:09, Ашберн
Общество
На Украине жену футболиста обвинили в оскорблении государственного гимна
Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что по Уголовному кодексу Украины карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.
Общество
В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина
В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Киберспорт
Valve начала тестирование новой системы репортов в CS:GO
Valve рассказала, как планирует обновить систему репортов в CS:GO, чтобы снизить уровень «токсичности» в матчах.
Здоровье
Ключевой симптом жировой болезни печени назвал испанский диетолог
Испанский диетолог Айтор Санчес назвал ключевой симптом жировой болезни печени - недуга, при котором ткани печени изменяются вследствие заполнения гепатоцитов жиром.
Происшествия
В центре Петербурга загорелся склад
В центре Санкт-Петербурга по адресу Лиговский проспект, 50 произошел пожар в одноэтажном складском помещении, сообщает пресс-служба городского управления МЧС в субботу.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Политика
Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались 8 часов
Путин и Лукашенко в разной форме, но играют за одну команду, в перерыве продолжая переговоры в неформальной обстановке.
Футбол
«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»
Политика
Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
Общество
HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей
Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Музыка
Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Армия и оружие
Эрдоган выдвинул ультиматум по сирийской провинции Идлиб
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул руководству Сирии ультиматум по провинции Идлиб.
Хоккей
Хет-трик Лайне помог «Виннипегу» обыграть «Оттаву»
На арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс», что в Канаде завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Оттаву Сенаторз».
Экономика
В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Футбол
«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду
«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
Происшествия
СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова
Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Космос
В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
Здоровье
Нарколог называет самый опасный алкогольный напиток для россиян
Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский назвал алкогольный напиток, являющийся самым опасным для здоровья человека.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Фигурное катание
Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU
Приостановившая спортивную карьеру российская фигуристка Алина Загитова опустилась на второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
Авто
Тюнеры сделали из Volkswagen Multivan спортивный микроавтобус
Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline провели интересный эксперимент, превратив серийный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.
Общество
Госдеп сообщил об эвакуации более 800 граждан США из китайского Уханя
Более 800 американских граждан были эвакуированы из китайского города Ухань в связи с распространением коронавируса нового типа.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае приблизилось к 720
За сутки скончался 81 инфицированный. Всего на территории Китая умерло 717 человек, заразившихся 2019-nCoV.
Происшествия
В Кордайском районе Казахстана после массовой драки введён режим ЧС
Власти Жамбылской области Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации после массовой драки в Кордайском районе.
Культура
Марго Робби рассказала, какую музыку предпочитает
Марго Робби оказалась фанатом тяжелого металла и продемонстрировала, что знает много групп на телепрограмме The Tonight Show with Jimmy Fallon, сообщает NME.
Экономика
Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки
Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».