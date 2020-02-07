Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf). В денежном выражении пенсия составила 14 163 руб.
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Росстат оценил реальный рост размера пенсий

Зейские Огнивчера в 14:47

Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%

RT на русскомвчера в 09:10

Росстат оценил годовой рост пенсий

URA.Ruвчера в 09:28

Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

Коммерсантъвчера в 08:53

Реальная пенсия в России в 2019 году выросла на 1,5%

REGNUMвчера в 08:38

Росстат оценил рост пенсий в 2019 году

Rambler News Serviceвчера в 08:13

Пенсии россиян подросли в 2019 году

Телеканал 360°вчера в 09:40
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Происшествия

Таиландский стрелок убил спецназовца при побеге из ТЦ

Газета.Ru 16:37
Общество

На Украине жену футболиста обвинили в оскорблении государственного гимна

Юрист Юрий Юрченко подчеркнул, что Морозюк совершила надругательство над государственным символом, что по Уголовному кодексу Украины карается крупным штрафом, арестом на срок до шести месяцев или тюремным сроком до трех лет.
REGNUM 07:39
Общество

В Казани похоронили депутата Госдумы Айрата Хайруллина

В Казани на мусульманском кладбище поселка Мирный похоронили депутата Госдумы РФ четырех созывов Айрата Хайруллина.
Российская газета 08:00
Киберспорт

Valve начала тестирование новой системы репортов в CS:GO

Valve рассказала, как планирует обновить систему репортов в CS:GO, чтобы снизить уровень «токсичности» в матчах.
CyberSport.ru вчера в 03:56
Здоровье

Ключевой симптом жировой болезни печени назвал испанский диетолог

Испанский диетолог Айтор Санчес назвал ключевой симптом жировой болезни печени - недуга, при котором ткани печени изменяются вследствие заполнения гепатоцитов жиром.
Shraibikus News 11:42
Происшествия

В центре Петербурга загорелся склад

В центре Санкт-Петербурга по адресу Лиговский проспект, 50 произошел пожар в одноэтажном складском помещении, сообщает пресс-служба городского управления МЧС в субботу.
Интерфакс 15:40
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Политика

Зеленский встретился с папой Римским в Ватикане

Президент Украины Владимир Зеленский совершил официальный визит в Ватикан, где состоялась его встреча с папой Римским Франциском.
РИА Новости 07:17
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко продолжались 8 часов

Путин и Лукашенко в разной форме, но играют за одну команду, в перерыве продолжая переговоры в неформальной обстановке.
ТВ Центр 03:47
Футбол

«Монако» с Головиным одержал волевую победу над «Амьеном»

Российская газета 16:45
Политика

Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.
ТАСС 06 февраля в 09:35
Общество

HeadHunter: у 7% вакансий зарплата указана выше 100 тысяч рублей

Больше всего — 800 тыс. руб. — работодатели готовы были заплатить гендиректору в Новосибирске (сфера деятельности компании не указана) и главному инженеру нефтеперерабатывающего завода (регион не указан).
Коммерсантъ 00:29
Музыка

Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель

Евровидение в этом году пройдёт в Нидерландах благодаря прошлогодней победе Дункана Лоуренса.
Rusargument вчера в 10:02
Армия и оружие

Эрдоган выдвинул ультиматум по сирийской провинции Идлиб

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул руководству Сирии ультиматум по провинции Идлиб.
Политическая Экспертиза вчера в 01:10
Хоккей

Хет-трик Лайне помог «Виннипегу» обыграть «Оттаву»

На арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс», что в Канаде завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Оттаву Сенаторз».
Чемпионат 16:55
Экономика

В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Газета.Ru 06 февраля в 14:13
Футбол

«Ювентус» уступил «Вероне» в гостях, несмотря на гол Роналду

«Верона» на своём поле обыграла туринский «Ювентус» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу (2:1).
RT на русском 16:51
Происшествия

Житель Сочи больше 10 лет насиловал падчерицу

ИнфоСМИ 12:22
Происшествия

СК просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова

Военный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя главы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
RT на русском вчера в 07:00
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня вчера в 09:07
Общество

В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
РИА Новости 09:08
Здоровье

Нарколог называет самый опасный алкогольный напиток для россиян

Специалист-нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский назвал алкогольный напиток, являющийся самым опасным для здоровья человека.
The Penza Post 06 февраля в 07:08
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Фигурное катание

Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU

Приостановившая спортивную карьеру российская фигуристка Алина Загитова опустилась на второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев.
Российская газета 11:30
Авто

Тюнеры сделали из Volkswagen Multivan спортивный микроавтобус

Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline провели интересный эксперимент, превратив серийный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.
CarsWeek.ru 03:08
Общество

Госдеп сообщил об эвакуации более 800 граждан США из китайского Уханя

Более 800 американских граждан были эвакуированы из китайского города Ухань в связи с распространением коронавируса нового типа.
Народные новости 12:51
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае приблизилось к 720

За сутки скончался 81 инфицированный. Всего на территории Китая умерло 717 человек, заразившихся 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 19:37
Происшествия

В Кордайском районе Казахстана после массовой драки введён режим ЧС

Власти Жамбылской области Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации после массовой драки в Кордайском районе.
RT на русском 14:24
Культура

Марго Робби рассказала, какую музыку предпочитает

Марго Робби оказалась фанатом тяжелого металла и продемонстрировала, что знает много групп на телепрограмме The Tonight Show with Jimmy Fallon, сообщает NME.
РИА Новости 14:56
Экономика

Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Известия вчера в 10:47
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