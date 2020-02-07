Экономика
КоммерсантъРосстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%
Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf). В денежном выражении пенсия составила 14 163 руб.
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Происшествия
Восемь человек стали жертвами массовой драки в Казахстане
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Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Происшествия
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Под Казанью при крушении вертолета погиб депутат Госдумы (член партии «Единая Россия»), зампредседателя думского комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, сообщают «РИА Новости», ТАСС и РБК со ссылкой на источники.
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Общество
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Как предполагают пользователи и блогеры, решение перенести юрлицо из России администрация ресурса приняла в связи с нежеланием выполнять обязательства в качестве организатора распространения информации.
Армия и оружие
Сирийские военные в Идлибе и Алеппо продвинулись навстречу друг другу
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В товарищеском матче на тренировочном сборе в Кипре «Уфа» встречалась с литовским клубом «Судува».
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В мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник
Как сообщает издание Best Car со ссылкой на собственные источники, в мае нынешнего года компания Toyota покажет серийный вариант концепт-кара TJ Cruiser.
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В феврале рядом с Землей пролетит астероид
Спорт
Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Армия и оружие
Украина хочет построить в Донбассе две базы по стандартам НАТО
Вооруженные силы Украины планируют разместить в Донбассе две базы, которые будут построены по стандартам НАТО.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
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Президент «Баварии» назвал Роналду старым
Президент немецкой «Баварии» Херберт Хайнер в категоричной манере заявил, что его клуб не нуждается в португальском нападающем Криштиану Роналду.
Политика
Путин и Лукашенко начали переговоры наедине
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Общество
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В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Экономика
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Нынешняя ставка по ипотеке завышена, необходимо искать возможности для её снижения.
Общество
В Китае зафиксированы первые случаи гибели иностранцев от коронавируса
В китайском городе Ухане, где в декабре началась вспышка нового типа коронавирусной инфекции, зафиксированы первые случаи смерти иностранцев от этого заболевания.
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
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UFC 247: Джон Джонс и Доминик Рейес сделали вес перед титульным боем
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Коронавирус: Минобороны усиливает меры профилактики
В Минобороны РФ рассказали, какую работу проводят российские военные для профилактики вирусных инфекций, в том числе коронавируса 2019-nCoV, и борьбы с ними.
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Британские власти решили снять с РФ антидемпинговые меры, введенные Евросоюзом.