Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРосстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf). В денежном выражении пенсия составила 14 163 руб.
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Росстат оценил реальный рост размера пенсий

Зейские Огнивчера в 14:47

Росстат оценил рост пенсий в 2019 году

Rambler News Serviceвчера в 08:13

Росстат оценил годовой рост пенсий

URA.Ruвчера в 09:28

Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году на 6%

RT на русскомвчера в 09:10

Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

Коммерсантъвчера в 08:53

Реальная пенсия в России в 2019 году выросла на 1,5%

REGNUMвчера в 08:38

Пенсии россиян подросли в 2019 году

Телеканал 360°вчера в 09:40
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:52, Ашберн
Политика

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РБК вчера в 08:25
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В НАТО обвинили Россию в преследовании американских спутников.
Газета.Ru вчера в 22:02
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Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Газета.Ru 08:39
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В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек

В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
BFM.ru 01:46
Происшествия

Таиланд впервые объявил число пострадавших при стрельбе

По уточненным данным, 21 человек пострадал, 17 были убиты. Еще 16 граждан военнослужащий продолжает удерживать в заложниках.
Lenta.ru 10:25
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Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
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Кстати, в ЦБ пообещали, что будут и дальше снижать ключевую ставку.
Комсомольская правда вчера в 07:36
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем

Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Известия вчера в 19:55
Политика

Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Хайруллина

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Спорт

Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Коммерсантъ 10:28
Футбол

«Байер» — «Боруссия» Дортмунд: домашние стены не помогут Леверкузену

8 февраля «Байер» в матче 21-го тура Бундеслиги встретится с дортмундской «Боруссией».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:15
Общество

Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Российская газета 06 февраля в 10:36
Здоровье

Назван основной симптом жировой болезни печени

При жировой болезни печени ткань органа перерождается в жировую.
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Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Общество

ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов

Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 06:48
Экономика

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением

Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
News.ru вчера в 05:31
Шоу-бизнес

Музыкант Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

OAnews 07:25
Общество

Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Московский Комсомолец 05:13
Футбол

Официально: Бывший игрок «Тамбова» Бенито перешел в киевское «Динамо»

Киевское Динамо на своем официальном сайте объявило о переходе 21-летнего полузащитника молодежной сборной Нигерии Бенито.
Советский спорт вчера в 13:24
Авто

«АвтоВАЗ» приостановит производство

Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Lenta.ru 06 февраля в 12:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома

Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
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Общество

В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря

Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
РИА Новости 09:08
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Александрова вывела Россию вперед в матче с Румынией в Кубке Федерации

Екатерина Александрова нанесла поражение Анне Богдан в третьей игре матча квалификационного раунда Кубка Федерации между Россией и Румынией.
Матч ТВ 09:36
Футбол

Соболев забил первый гол за «Спартак»

Новичок «Спартака» Александр Соболев забил первый мяч за новый клуб.
Sports.ru 07:21
Происшествия

В Самаре нашли пропавшую школьницу

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Авто

Volkswagen Passat заменят электрокаром

ГЛАС.RU вчера в 13:13
Происшествия

Подпольное казино нашли в квартире главы муниципалитета в Петербурге

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В Липецке первоклашкам из бедных семей запретили пить воду из кулера

В результате классный руководитель запретила пить воду тем детям, чьи родители не участвовали в сборе денег.
Ruposters.ru 03:55
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Ковальчук может перейти в «Бостон», «Эдмонтон» или «Калгари»

Особенно выделяют трех покупателей: авторитетный канадский телеканал Sportsnet сообщил, что вингера очень хотят заполучить "Бостон", "Эдмонтон" и "Калгари".
Газета.Ru 06:06
Общество

Карантинный центр для прибывающих из Китая перенесли в Ужовку

Карантинный центр для прибывающих из Китая перенесли из Варны в Ужовку, сообщает министерство соцзащиты Челябинской области.
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