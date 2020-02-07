Экономика
КоммерсантъРосстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%
Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf). В денежном выражении пенсия составила 14 163 руб.
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Политика
Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко
Армия и оружие
НАТО обвинило Россию в преследовании американских спутников
В НАТО обвинили Россию в преследовании американских спутников.
Политика
Зеленский пригласил папу Римского на Украину
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
Происшествия
В Казахстане в массовой драке погибли восемь человек
В результате бытового конфликта в пятницу вечером на юге Казахстана погибли восемь человек, еще 40 получили ранения.
Происшествия
Таиланд впервые объявил число пострадавших при стрельбе
По уточненным данным, 21 человек пострадал, 17 были убиты. Еще 16 граждан военнослужащий продолжает удерживать в заложниках.
Общество
Обвиненного в убийствах ветеранов медбрата проверили на детекторе лжи
Медбрата Кировского областного госпиталя, которого обвиняли в убийстве ветеранов, проверили на детекторе лжи.
Экономика
Дерипаска назвал решение ЦБ подножкой правительству Мишустина
Кстати, в ЦБ пообещали, что будут и дальше снижать ключевую ставку.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
Три человека погибли, еще шестеро пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Воронежской области, сообщает в субботу, 8 февраля, РЕН ТВ.
Спорт
Лыжник Большунов завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка мира
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Футбол
«Байер» — «Боруссия» Дортмунд: домашние стены не помогут Леверкузену
8 февраля «Байер» в матче 21-го тура Бундеслиги встретится с дортмундской «Боруссией».
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Здоровье
Назван основной симптом жировой болезни печени
При жировой болезни печени ткань органа перерождается в жировую.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Общество
ТАСС: китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов
Китайские авиакомпании массово увольняют иностранных пилотов, в том числе, в ближайшее время планируется уволить свыше 100 россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Экономика
Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением
Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Футбол
Официально: Бывший игрок «Тамбова» Бенито перешел в киевское «Динамо»
Киевское Динамо на своем официальном сайте объявило о переходе 21-летнего полузащитника молодежной сборной Нигерии Бенито.
Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
Российский автогигант «АвтоВАЗ» приостановит часть производства 7 и 8 февраля.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов забрал Анастасию Костенко из роддома
Российский футболист Дмитрий Тарасов встретил свою супругу Анастасию Костенко с новорожденной дочерью из родильного дома.
Общество
В Германии отметили годовщину побега группы Девятаева из концлагеря
Торжественная церемония в честь 75-летней годовщины со дня легендарного побега группы советских военнопленных во главе с Михаилом Девятаевым из нацистского концлагеря на угнанном немецком бомбардировщике Heinkel He 111 состоялась в субботу в немецком Пенемюнде.
Теннис
Александрова вывела Россию вперед в матче с Румынией в Кубке Федерации
Екатерина Александрова нанесла поражение Анне Богдан в третьей игре матча квалификационного раунда Кубка Федерации между Россией и Румынией.
Футбол
Соболев забил первый гол за «Спартак»
Новичок «Спартака» Александр Соболев забил первый мяч за новый клуб.
Происшествия
В Самаре нашли пропавшую школьницу
Авто
Volkswagen Passat заменят электрокаром
Общество
В Липецке первоклашкам из бедных семей запретили пить воду из кулера
В результате классный руководитель запретила пить воду тем детям, чьи родители не участвовали в сборе денег.
Хоккей
Ковальчук может перейти в «Бостон», «Эдмонтон» или «Калгари»
Особенно выделяют трех покупателей: авторитетный канадский телеканал Sportsnet сообщил, что вингера очень хотят заполучить "Бостон", "Эдмонтон" и "Калгари".
Общество
Карантинный центр для прибывающих из Китая перенесли в Ужовку
Карантинный центр для прибывающих из Китая перенесли из Варны в Ужовку, сообщает министерство соцзащиты Челябинской области.