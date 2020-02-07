Средний размер пенсий в России в 2019 году вырос на 6% по сравнению с 2018 годом, сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь—декабрь 2019 года (.pdf). В денежном выражении пенсия составила 14 163 руб.

Росстат: в 2019 году средняя пенсия выросла на 6%

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