с чего всё началось

В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата. Доля умерших от общего количества заразившихся на тот момент составила 2,4%. В России подтверждено более 520 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Росстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом

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Происшествия В Омске отремонтировали поврежденный молнией газопровод Ранее сообщалось, что в минувшую пятницу из-за попадания молнии в трубопровод загорелся газопровод в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградской и 2-й Солнечной. 60

Политика Сестра Ким Чен Ына анонсировала «следующий шаг» КНДР в отношении Сеула Корейская Народная Демократическая Республика в ближайшее время предпримет "следующий шаг" в отношении Сеула, заявила первый заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся младшей сестрой лидера страны Ким Чены Ына. 2

Футбол «Арсенал» обыграл ЦСКА в товарищеском матче Тульский "Арсенал" обыграл московский ЦСКА в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Происшествия В Екатеринбурге произошла перестрелка на рынке В Екатеринбурге конфликт между двумя мужчинами перерос в перестрелку, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. 3

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Общество В ЕС планируют получить 400 млн доз вакцины от COVID-19 Рим, 13 июня 2020, 17:31 — REGNUM Министры здравоохранения четырех стран Европейского союза (ЕС) ― Италии, Франции, Германии и Нидерландов подписали договор с фармацевтической компанией Astrazeneca на производство 400 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.

Экономика Лондонский суд урезал денежное содержание экс-совладельца «Траста» Представитель банка говорил в суде, что у экс-банкира не должно быть возможности продолжать вести «роскошный образ жизни», он должен найти работу или урезать свои расходы, или сделать и то, и другое, говорил представитель «Траста» в суде.

Происшествия На трассе в Китае взорвался бензовоз В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань. 32

Общество Российские пенсионеры получат единовременную выплату Получить единовременную выплату смогут пенсионеры, которые являются получателями минимальной пенсии, которая не превышает размеров прожиточного минимума. 667

Энергетика МЭА ожидает в 2020 году самого сильного падения мирового спроса на газ Мировой спрос на газ в 2020 году может снизиться на 4% или на 150 млрд куб. м, что станет самым большим падением показателя за всю историю газового рынка. 296