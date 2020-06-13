Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРосстат: в апреле умерли 2712 человек с коронавирусом

В апреле общее число зарегистрированных умерших с коронавирусом COVID-19 составило 2712 человек, следует из данных Росстата. Доля умерших от общего количества заразившихся на тот момент составила 2,4%. В России подтверждено более 520 тыс. случаев заражения коронавирусом.
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с чего всё началось
Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19, включая случаи, когда коронавирус не идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила из-за него, составило в апреле 2712 человек, следует из данных
 Росстата.
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