Экономика

РБКРБКРосстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
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с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 г., сообщило
 Министерство экономического развития в докладе «Картина деловой активности» за декабрь.
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Росстат уточнил данные по реальным доходам населения России за 2019 год

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RT на русскомвчера в 11:58

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