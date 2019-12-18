Экономика
РБКРосстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
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с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 г., сообщило Министерство экономического развития в докладе «Картина деловой активности» за декабрь.Ведомостивчера в 11:09
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Росстат в четыре раза увеличил свою оценку роста реальных доходов россиян в этом году
Эхо Москвывчера в 12:01
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