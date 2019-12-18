Экономика
Реальное времяРосстат увеличил оценку роста реальных доходов населения
Росстат пересмотрел оценку роста реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 года. Как пояснило Минэкономразвития, данные о доходах были пересмотрены в связи "с уточнением базы прошлого года". Согласно новым данным, за 9 месяцев 2019 года реальные доходы выросли на 0,8%.
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с чего всё началось
Росстат пересмотрел оценку годовой динамики реальных располагаемых денежных доходов россиян за первые три квартала 2019 года, следует из декабрьского обзора Минэкономразвития «Картина деловой активности» (.pdf).РБКвчера в 10:47
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Росстат в четыре раза увеличил свою оценку роста реальных доходов россиян в этом году
Эхо Москвывчера в 12:01
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