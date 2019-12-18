Экономика

РБКРБКРосстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
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Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

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Росстат улучшил оценку роста реальных доходов населения за 9 месяцев

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Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

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Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения в 2019 году

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Оценку роста реальных доходов в РФ за январь—сентябрь «подкрутили»

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Росстат увеличил оценку роста реальных доходов населения

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Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора

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Руководство башкирского предприятия "Авангард" считает, что экс-директор завода, против которого возбуждено дело о хищении взрывчатых отходов, перерабатывал порох в промышленную взрывчатку и продавал.
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Посольство Израиля подтвердило задержание своих граждан в «Домодедово»

О задержании 46 граждан Израиля в московском международном аэропорту «Домодедово» сообщили 18 декабря в израильском посольстве в Москве.
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Авто

Porsche Macan GTS стал немного мощнее

Компания Porsche представила обновленный Macan GTS (Gran Turismo Sport), который займет нишу между Macan S и Macan Turbo.
CARakoom.com вчера в 05:29
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Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости вчера в 21:13
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Министра спорта Колобкова наградили орденом Александра Невского

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил новости о том, что министр спорта Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского.
Свободная Пресса 05:54
Политика

Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
REGNUM 08:17
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Никола зимний: как отмечать праздник, посвященный святому Чудотворцу

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Общество

Что принадлежит семье Гуцериевых

Журнал Forbes называет семью Гуцериевых богатейшей в России и оценивает ее состояние в $5,65 млрд.
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Apple на iPad и iPhone запустила «активные углы»

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Радзинская заняла третье место в рейтинге. Девочка родилась в Краснодаре, но в 2018 году вместе с семьей переехала во Флориду.
РБК 09:34
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Онлайн-кинотеатр Premier удалил пятую серию «Эпидемии»

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Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
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Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

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Ургант в эфире Первого канала прочитал хокку про Дзюбу

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Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
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В сети опубликованы отзывы первых российских зрителей «Звездных войн»

После завершения показа прошло массовое обсуждение, которое продолжилось в социальных сетях.
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Технологии

В WhatsApp найдена серьезная уязвимость в групповых чатах

Израильская ИТ-компания Check Point сообщила об уязвимости в WhatsApp, которая позволяет «дестабилизировать работу мессенджера у всех участников группового чата».
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«Барселона» дома обыграет «Реал Мадрид» в Эль-Класико 18 декабря

Матч 10-го тура был перенесен на 18-ое декабря из-за протестных акций в столице Каталонии.
ODDS.ru 16 декабря в 04:27
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета вчера в 10:27
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77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника

77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
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Петербургский бизнесмен купил муляж черной икры за 234 тыс. рублей

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Кудряшов расторг контракт с «Сочи»

Напомним, что Федор перешел в сочинский клуб в июле этого года.
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Главы Генштабов России и США провели переговоры в Берне

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, они обсудили положение дел в Сирии, а также меры по предотвращению инцидентов во время военной деятельности сторон.
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Общество

Оператор такси считает избыточным новый закон об агрегаторах

Что касается «солидарной ответственности», которая предусматривается законопроектом, то в настоящий момент, по словам Хан, агрегаторы такси предоставляют информационные услуги, связывая водителей и пассажиров, поэтому распространение ответственности перевозчиков на информационные платформы представляется избыточной и асимметричной ответственностью.
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