Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Авто Porsche Macan GTS стал немного мощнее Компания Porsche представила обновленный Macan GTS (Gran Turismo Sport), который займет нишу между Macan S и Macan Turbo.

Спорт Министра спорта Колобкова наградили орденом Александра Невского Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил новости о том, что министр спорта Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского.

Общество Что принадлежит семье Гуцериевых Журнал Forbes называет семью Гуцериевых богатейшей в России и оценивает ее состояние в $5,65 млрд.

Здоровье Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.

Энергетика «Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.

Армия и оружие Главы Генштабов России и США провели переговоры в Берне Начальник Генштаба России Валерий Герасимов встретился с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли, они обсудили положение дел в Сирии, а также меры по предотвращению инцидентов во время военной деятельности сторон.